Milei, tiene “un desconocimiento muy alarmante sobre cómo funciona el Estado”

La secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, sostuvo que el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, tiene "un desconocimiento muy alarmante respecto al funcionamiento del Estado", y consideró que en el debate demostró "poca preparación", a diferencia del postulante por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa."Ayer vi a un Milei muy inseguro, titubeante, contradictorio y con poca preparación. Tiene un desconocimiento muy alarmante respecto al funcionamiento del Estado", afirmó Ibarra en declaraciones a Radio Con Vos, al ser consultada por la performance del candidato en el debate presidencial que se realizó anoche en la Facultad de Derecho de la UBA.La funcionaria sostuvo que Milei "no tiene las ideas claras" y "titubeaba", y señaló que cuando "habló de comercio exterior" lo hizo "como si los Estados no existieran"."Es insólito que un candidato a presidente tenga semejante desconocimiento sobre cómo funcionan las relaciones entre Estados, las relaciones diplomáticas e internacionales", apuntó."Para Milei, todo es el mercado. Habla tanto de destruir porque quiere destruir el Estado. Cuando habla de economía no entendemos lo que quiere. Cree en la competencia total y que quiebre lo que tenga que quebrar", añadió.La funcionaria consideró que, por el otro lado, Massa fue "un candidato sólido y preciso" que demostró "mucho conocimiento del Estado y experiencia"."Pudo plantear un futuro, hablar con esperanza y dejar una diferencia muy amplia", remarcó.Y recordó que, a lo largo de la campaña, Massa "ha hecho alusión una y otra vez a los distintos problemas, a las deudas pendientes, a lo que se pudo y lo que no, a entender por qué mucha gente se siente desilusionada".