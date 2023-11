Desde La Libertad Avanza valoraron la “tranquilidad” de Milei en el debate

La compañera de fórmula de Milei, Victoria Villarruel, destacó que en el intercambio "hemos incluido la coherencia, no hemos cambiado el discurso" y valoró que "Javier sostuvo en todo el momento la tranquilidad", a pesar de que "Massa pensó que no iba a hacerlo y que iba desastabilizarlo"."A Massa se lo notó troquelado, estaba como acartonado. Practicó y dijo cosas de memoria", consideró la diputada nacional.La periodista y diputada electa por LLA Marcela Pagano se mostró "muy contenta" y consideró que "Javier resultó el gran ganador de esta noche"."Era claro lo que veníamos a buscar, queríamos ver un candidato a presidente que pudiera responder todas las preguntas que había sobre la mesa", valoró Pagano en diálogo con la prensa y señaló que "en el primer tramo del debate Sergio Massa parecía un entrevistador y Milei respondía todo, no esquivó ninguna pregunta".En tanto, la titular del PRO y excandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, escribió en su cuenta de X que "las palabras no tapan la realidad" y dijo que Massa "mentir es lo único que hace bien".En declaraciones a los medios presentes en la Facultad de Derecho, la diputada nacional electa de la LLA Diana Mondino señaló que "fue un debate donde se notó que Massa no tiene propuestas", mientras que "Milei tiene claridad y conoce mucho los temas".Respecto al desconocimiento de Milei sobre el GDE (el Sistema de Gestión Documental Electrónica), puesto en evidencia durante el debate, consideró "una ridiculez absurda creer que un software es relevante para un país, demuestra una mente chiquitita"."Creo que Milei ganó el debate", afirmó Mondino y se fijo en la votación de la audiencia del canal televisivo TN donde "aparentemente, 87% de la gente que votó opina que Javier ganó", aunque "no creo que se refleje en las urnas pero espero que gane La Libertad Avanza", dijo.En la misma línea, Alberto Benegas Lynch (h), diputado electo de LLA, manifestó en X que "Milei brilló por sus argumentos siempre sólidos en base a valores alberdianos que en su momento nos ubicó a la vanguardia del mundo civilizado".