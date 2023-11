Referentes de Unión por la Patria destacaron "solidez" de Massa

Política Bordet instó a los entrerrianos a confiar en las propuestas de Sergio Massa

“Quedó claro que Massa tiene las condiciones para ser el presidente de todos los argentinos y hay un candidato que debe muchas materias. Milei estuvo poco consistente y poco sólido. Hubo momentos donde Milei se quedó callado”, dijo el jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de UxP, Agustín Rossi en declaraciones a la prensa en la facultad de Derecho de la UBA, tras el debate.Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, remarcó que "quedo muy en evidencia que hay un candidato que es Sergio Masa que tiene propuestas y que tiene experiencia, que fue claro en cada uno de los temas y también quedó muy en claro que Milei por ejemplo en materia de seguridad no pudo decir una sola idea y una sola propuesta".Para Katopodis, Milei "tuvo más balbuceos, chicanas y más agresiones que propuestas" y aseveró que "tenemos que seguir explicando qué país queremos y lo peligroso que sería que un dirigente como Milei quede en sus manos".Para la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, Massa "en todos y cada uno de los bloques hizo propuestas concretas, fundamentalmente en los problemas que aún tenemos que resolver en la Argentina" y destacó que "fue claro, poniendo el eje en el trabajo, y hablándole a las pymes y a los empresarios".A su turno, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo en el Ministerio de Economía, José Ignacio De Mendiguren remarcó que Milei demostró en el debate "un desconocimiento enorme sobre el comercio internacional" y consideró "un disparate" la propuesta de triangular el comercio exterior: "no es algo serio", dijo.También el exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey elogió la performance de Massa en el debate y sostuvo que fue "muy contundente la diferencia entre los dos candidatos"."Massa hizo una lectura de lo que está pasando en el mundo, y fundamentalmente tuvo actitud, el tema del fin de la grieta, de abrir los brazos a la convocatoria de unidad nacional, que contrasta con lo que vimos al frente, un Milei que no tiene la menor idea de cómo funciona la administración pública y las responsabilidades de un presidente".Por su parte, la diputada nacional por Córdoba, Natalia de la Sota (Córdoba Federal) expresó: "Me quedo con este proyecto de unidad nacional de Sergio Massa, que es el que planteaba mi padre (el exgobernador de Córdoba, Juan Manuel de la Sota)" y criticó a Milei: "Hubo una gran sorpresa para todos al ver el desconocimiento de Milei sobre el Estado y cómo funciona y la poca solidez al hablar de un proyecto".Por último, la diputada sostuvo que "quedó claro el conocimiento y solidez a la hora de marcar el camino de Sergio Massa, que habló de un Estado presente, solidario, de unidad nacional y federal, en contraposición a lo que planteó Milei".Para el embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, Milei "propuso recetas del neoliberalismo, un proyecto que ha demostrado no solo en la Argentina, sino en el mundo que cuando pretendió resolver problemas de los sectores medios, de las clases trabajadores, de los sectores menos acomodados de la sociedad, empeoró" mientras que el candidato de UxP "presentó propuestas para mejorar la vida a los argentinos".El excandidato a jefe de Gobierno porteño y diputado nacional, Leandro Santoro criticó al economista libertario y afirmó: "Veo a un tipo que trato de defender con pocas ideas. A Milei le queda grande el traje de presidente".Desde el sector sindical, uno de los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, sostuvo que "los trabajadores tienen claro que votar a Milei es votar en contra de sus intereses, y, por lo contrario, votar a Sergio Massa es votar un proyecto de país, un proyecto de desarrollo".Finalmente, el abogado Carlos Maslatón -que fue invitado por Massa al recinto del debate- dijo que vio "a un Massa muy idóneo y contundente en todos los temas" y agregó: "Lo veo a Milei medio vencido y con pocas ganas de ser presidente, lo vi fallando en temas económicos" ."Milei tiene grandes desequilibrios emocionales. Es una persona insegura que se enoja cuando discute. Hoy demostró que no tiene conocimientos para el cargo", concluyó. (Télam)