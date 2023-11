Massa quiere ser presidente “para enterrar la grieta y superar esta crisis”

Política Bordet instó a los entrerrianos a confiar en las propuestas de Sergio Massa

Contestando la consigna de los organizadores del debate presidencial 2023, Sergio Massa detalló las razones por las cuales quiere hacerse cargo del Poder Ejecutivo a partir de diciembre, entre las cuales se puede destacar su misión de"Quiero ser presidente porque creo que la Argentina tiene que enterrar definitivamente la grieta eque le dé previsibilidad de largo plazo", siguió el ex intendente de Tigre.También dijo que quiere ser presidente "para que el Norte argentino, recupere esas asimetrías que tantas veces lo hace sentir alejado de nuestra realidad argentina", y "para que toda la riqueza de nuestra Patagonia se transforme en riqueza que le vendemos al mundo"."Quiero ser presidente, además, entendiendo que hay algunos que ni siquiera me votan convencidos sino simplemente como vehículo para no elegir un camino que es violencia, que es odio, que es daño. Decirles a todos ellos que voy a trabajar desde el 10 de diciembre para que sientan que no es que tiraron el voto sino que confiaron en alguien, y construir confianza", se comprometió Massa.Entre otras promesas, dijo que quiere conducir los destinos del país para queTambién hizo hincapié en que "nuestras mamás y mujeres puedan entrar en el mercado de trabajo sin miedo ni discriminación".Finalmente, el ministro candidato expresó su deseo de desembarcar a la Casa de Gobierno para "superar esta crisis que nos ha tocado vivir a los argentinos entendiendo que".