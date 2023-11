Empezó el debate presidencial entre Massa y Milei: seguilo por Elonce

Minuto de presentación

Si bien esta nueva edición no contó con la participación ciudadana en la elección de temas, los organizadores decidieron sumar otro eje: la salud. El tópico, que abarca a todos los argentinos con mayor intensidad desde la explosión del Covid-19, será debatido en un mismo bloque junto con Educación.La estructura, entonces, estará compuesta por seis temas repartidos a lo largo del debate: Economía, Relaciones de Argentina con el mundo, Economía, Educación y salud, Producción y Trabajo, Seguridad y Derechos humanos y convivencia democrática.Dos minutos de introducciónPrimer bloque compuesto por tres ejes temáticos de 12 minutos cada uno (Economía, Relaciones Exteriores y Educación y Salud)Segundo bloque compuesto por los otros tres ejes temáticos de 12 minutos cada uno (Producción y Trabajo, Seguridad y Derechos Humanos y Convivencia)Dos minutos de cierreEl candidato defue el primero en dar su minuto de presentación: “Es una de las noches más importantes de la democracia”. “Tenemos el desafío de definir los próximos cuatro años de quién va a representar a la Argentina”, cerró.Luego fue el turno del postulante de La Libertad Avanza, Javier Milei: “Soy economista, liberal libertario.. Una Argentina diferente es imposible con los mismos de siempre”.Quien comenzó el primer eje temático, quien cuestionó a la gestión actual: “Tenemos 35% de pobreza y una inflación caminando al 300% con alto riesgo de hiperinflación. Consecuencia del modelo de la casta, basado en donde hay una necesidad hay un derecho”.“Le hemos quitado trece ceros a la moneda. La otra alternativa tiene el ajuste y que la política siempre lo hace subiendo impuestos, nunca bajando gasto. Es inviable el sector público. El Estado es el origen del problema, no de la solución”, insistió el libertario.Ante este cuestionamiento, Milei apuntó: “No me vas a condicionar si contesto por sí o no. Ustedes estuvieron mintiendo sobre los subsidios, son mentirosos”.“Voy a terminar con el Banco Central porque es lo que genera la inflación.repitió y lanzó:contestó Massa.Javier Milei dijo que no va tocar las tarifas y va a esperar que la economía se estabilice y ahí la gente va a poder pagar las tarifas. Va a terminar con el Banco CentralSergio Massa le respondió a Milei: “Lo primero que te voy a dar es un consejo, no te pongas agresivo porque la gente espera respuestas "“Los argentinos esperan que gobierne quien gobierne nos demos políticas de estado”., contestó Massa y Milei afirmó: No soy agresivo,Después de que Massa lo acusara de contradecir su discurso, el candidato de LLA chicaneó:Si fueras pinocho, ya me hubieras lastimado un ojo”.Ante esa respuesta, el postulante de UxP dijo:pero lo que está en juego es quién se va a sentar como presidente. O faltaste a la plataforma que presentantes en la justicia electoral, que sería gravísimo, o te contradecís esta noche”.Luego de que Milei usara sus seis minutos, Massa aprovechó para atacar a Milei: “”.Sergio Massa: "”.. Termina siendo un estorbo”, replicó Milei y agregó: “”.Además, el candidato de LLA dijo que su espacio respeta al Sumo Pontífice., volvió a insistir Massa.En ese momento, Milei aseguró haberle pedido disculpas en privado al Papa y que si tiene que pedir perdón no tiene problema en hacerlo. Allí, aprovechó para hablar sobre las Malvinas: “Consideramos que son argentinas y vamos a pelear hasta que las islas vuelvan a ser argentinas. Termina de mentir y basta de ese nacionalismo barato”.En el último eje del primer bloque,fue quien tomó la palabra y desmintió la idea de que fuera a privatizar la salud y la educación pública.“Argentina es un país federal y no es una decisión del Gobierno nacional si deja de serlo. La salud y la educación son fundamental, por esoexplicó.Luego fue el turno decandidato de Unión por la Patria: “Vamos a destinar 8 puntos del PBI para inversión educativa”. Remarcó las propuestas para abrir universidades, la mejora de los programas y defendió al Incucai.Milei cruzó: “Primero hay que resolver la pobreza, porque si no comen no pueden pensar”.“No sé qué cálculo hicieron, pero no dan eso. ¿Son los mismos que te hicieron los números de las tarifas en los carteles del tren y del colectivo o te está fallando la matemática? Tenés que ser claro. ¿Vas a robar la plata de gente?”, señaló Javier Milei.Fue entonces que Massa cruzó: “No podes caer en la chicana berreta que te pegaron tus nuevos socios que te abandonaron hoy. No vine a discutir del pasado, es vos o yo”.“Te negaste a hacer el psicotécnico”, le dijo Massa a Milei y este le respondió: “Y vos que siempre trabajaste en el gobierno nunca te lo hicieron”. Allí, el candidato de UxP repitió insistentemente sobre su paso por el Banco Central en una pasantía.Sergio Massa es el que arrancó el cuarto eje temático del debate presidencial. Dentro de las propuestas que realizó, enumeró la quita de impuestos para las importaciones desde 2024, la simplificacion del sistema tributario y la vuelta del programa “814″ que elimina las cargas sociales de todos los desarrollos industriales en el Norte.Además, aseguró que su objetivo es transformar los planes sociales en trabajo formal y registrado.Javier Milei, en su turno, ironizó con lo dicho por su contrincante: “Eso ocurre porque no hay inversión y eso ocurre porque con la presión fiscal que hay es imposible”.”, remarcó el libertario.Massa fue por las mujeres y les aseguró que si el gana creará jardines en donde puedan cuidar a sus hijos mientras ellas trabajan y además propuso que igualará el sueldo entre ambos géneros. “Esa diferencia que Sergio Tomás Massa dice es en promedio. Si vas a las tareas esta destruido muy equitativamente. Eso es propio de no saber leer los números”, contestó Milei.Ante la propuesta del candidato de La Libertad Avanza de abrir la economía de manera global, Massa dijo: “Abrir la economía indiscriminadamente es una mirada apátrida y despreciaba de la realidad de los argentinos”.”, lanzó Javier Milei casi al final del bloque “Producción y Trabajo”.“Pensé que era más parecido al 2015-201 pero es más parecido a Martínez de Hoz”, apuntó Massa.Milei: “Salvo en la anarquía,, es un baño de sangre y comenzó de manera grosera en el 2001 y se hizo más fuerte con la llegada de Eugenio Zaffaroni”, sostuvoMassa, sobre la temática: “Es parte de la tarea que tenemos que hacer entre todos”.. ¿Por qué cada vez que se presenta tu mujer pierde siempre? Quizás te conocen demasiado”, cruzó Milei y recriminó que la Argentina necesita una reforma penal.“El que las hace las paga, no puede ser la idea de la puerta giratoria. No como los suelta chorros de ustedes en la pandemia”, insistió el libertario.Allí, Massa contestó: “”, afirmó el actual ministro de Economía.Asimismo, aceptó la reforma en el código penal, pero a la vez destacó que hay que controlar la eficiencia de la justicia: “”.“Si tengo que poner todos los recursos federales para ayudar a los rosarinos, lo voy a hacer. Este es mi compromiso con Santa Fe”, aseguró Massa con respecto al narcotráfico y Milei respondió: “Me parece perfecto, no violes la ley”.El último eje temático en el debate presidencial esy fue el ministro de Economía,quien tomó la palabra.Además de manifestar la necesidad de mantener viva laafirmó que hay que ampliar los derechos humanos:y a poder desarrollarse en tierra propia”.Massa también expresó dos propuestas: “Por un lado, el cambio de paradigma enDe tres a ochos años de prisión a los que destruye humedales, tala árboles y contaminación de ríos. Por otro lado, los espacios ociosos del Estado con servicios para que aquellos que tengan el sueño de la casa propia puedanAdemás, ratificó la idea de llamar a un“convocando a los mejores de cada espacio”.En su turno, Javier Milei afirmó: “Me resulta gracioso escucharlo a Massa hablar sobre democracia, cuandoLa muerte de (Alberto) Nisman luego de declarar con la jefe de tu espacio, tu jefe. Cuando hubo una ley que no les gustaba, tiraron docenas de piedras. Tienen un avance constante sobre la justicia. El candidato a jefe de Gobierno pedía la censura de mi persona, pero bueno, qué mal le salió. Ahora estoy peleando la presidencia”.“Siempre los traté con mucho respeto porque creo en el diálogo y es una de las críticas que siempre he tenido. Lason vitales en el destino de la patria. Por eso no tiene sentido que sigas con la chicana, Javier.insistió.Milei le repitió que las jubilaciones son “una miseria” y que la situación económica es crítica: “Mira el daño que le hiciste a los argentinos con tu masazo”. Además, agregó: “Teníamos que hacer de los derechos humanos y de la convivencia democrática y volvemos para atrás, volvemos a hablar de las AFJP”.“Este es un gobierno criminal, que cometió crímenes de lesa humanidad con la cuarentena. De acuerdo al estatuto, cuando se ataca al derecho de libertad. Mientras decian que te cuidaban, deberíamos haber tenido solo 30.000 muertos. La ineficiencia del Estado nos costó 90.000 muertos adicionales”, apuntó el libertario.Para cerrar el último eje temático, Massa concluyó: “Yo quiero invitar a los argentinos que desde el 10 de diciembre construyamos una Argentina de consenso”.