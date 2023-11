Massa y Milei protagonizan esta noche el último debate a una semana del balotaje

A una semana del balotaje que definirá quién será el nuevo presidente de Argentina, los candidatos de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, protagonizarán esta noche el último debate, en el que buscarán resaltar sus principales propuestas y convencer al electorado que no votó por ninguno de ellos en las generales.La pulseada televisiva final, antes de la segunda vuelta prevista para el domingo próximo, concentrará gran expectativa en el último tramo de un proceso electoral que tuvo su primer capítulo con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de agosto pasado y una segunda instancia, el 22 de octubre último.En ese camino, otros tres aspirantes a la Casa Rosada quedaron fuera de competencia el mes pasado, el oficialismo revirtió los resultados poco alentadores que había obtenido en las PASO y se reconfiguró el juego de alianzas en la oposición, tras el acuerdo entre LLA y un sector del PRO, que además dividió aguas en Juntos por el Cambio (JxC).En esta instancia clave, previa al balotaje, se dará hoy el debate obligatorio entre Massa y Milei, quienes deberán explicar cuáles serán sus políticas centrales -en caso de acceder al Gobierno- en torno a seis ejes: Economía; Relaciones de Argentina con el mundo; Educación y Salud; Producción y Trabajo; Seguridad y Derechos Humanos y Convivencia Democrática.La cita será a partir de las 21 en el Salón de Actos de la sede porteña de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).Será la tercera vez que Massa y Milei compitan cara a cara frente a la audiencia, en un intercambio que podrá verse en cualquiera de los canales o plataformas que hayan solicitado disponer de la señal, tras aceptar el protocolo de transmisión con la Cámara Nacional Electoral (CNE), la autoridad de aplicación.La dinámica del debate del domingo -acordada por las fuerzas políticas que compiten- tendrá similitudes con los cruces anteriores, realizados el 1 de octubre en Santiago del Estero y el 8 de ese mes en la ciudad de Buenos Aires, aunque ahora, al ser sólo dos candidatos, cada uno tendrá mayor tiempo de exposición.En ese esquema está previsto un minuto inicial para que cada postulante realice una presentación y, luego, un total de 12 minutos (6 minutos para cada uno), en el que los candidatos podrán administrar el tiempo a su gusto para referirse a los 6 ejes temáticos.Un sorteo público realizado en la CNE definió la distribución de los atriles y el orden de exposición: Massa será el primero en presentarse y luego tendrá su tiempo Milei.En cuanto a las ubicaciones, en el atril de la izquierda (desde la mirada del televidente) estará el candidato libertario, mientras que en el de la derecha se ubicará el postulante de UxP.Se determinó también que apenas alguno de los postulantes finalice su exposición de 6 minutos (sobre los 6 ejes temáticos), el adversario podrá hacer uso de la palabra para contraponer sus ideas, aunque sólo tendrá dos minutos disponibles para esa intervención.El primer bloque estará dedicado a Economía, Relaciones de Argentina con el mundo y Educación y Salud y el segundo tratará sobre Producción y Trabajo, Seguridad y Derechos Humanos y Convivencia Democrática.En el segmento final, Massa y Milei tendrán dos minutos cada uno para cerrar su disertación frente a la audiencia, en un intercambio que -se estima- durará en total 1 hora y 50 minutos.Desde el 2016, con la sanción de la ley, quedó formalizada la obligatoriedad del debate presidencial y la CNE se convirtió en la organizadora de la actividad.Para la disputa televisiva del domingo, la CNE estableció que Massa y Milei no podrán leer apuntes ni disponer de "ayuda memoria" en sus respectivos atriles, pero sí tendrán la posibilidad de moverse cuando hagan uso de la palabra.Los moderadores del tercer debate presidencial serán los periodistas Luciana Geuna (Canal 13), Antonio Laje (América), Pablo Vigna (TV Pública) y Érica Fontana (Telefe).La Cámara Nacional Electoral (CNE) informó esta noche que "no se encuentra prevista ninguna aclaratoria respecto del Reglamento" del debate de candidatos presidenciales que sostendrán Sergio Massa de Unión por la Patria (UxP) y Javier Milei de La Libertad Avanza (LLA), al entender que no resulta "necesaria en atención a encontrarse claros sus términos", y recordó que "no está prevista la interrupción" entre los postulantes cuando tengan el uso de la palabra."En atención a lo requerido, cumplo en informarle que, si bien no se encuentra prevista ninguna aclaratoria respecto del Reglamento, ni resulta necesaria en atención a encontrarse claros los términos del mismo, conforme lo previsto en el Reglamento, no esta prevista la interrupción entre los candidatos. Por tal motivo y conforme lo allí previsto, los moderadores tendrán que intervenir "'para volver al diálogo sin interrupciones'", sostiene una nota que el secretario de la CNE, Sebastián Schimmel, le remitió a los apoderados de LLA.Los representantes del espacio que lidera el diputado nacional habían pedido ayer aclaraciones sobre estos puntos a la CNE, y desde el Tribunal se remarcó que "cuando un candidato termina de hablar automáticamente tiene la palabra el otro candidato"."Sin perjuicio de lo anterior, -se informó- toda otra consulta o precisión de carácter técnico relacionado con la dinámica acordada, podrá ser profundizada por el candidato o su equipo -en diálogo con el equipo de producción de CAPIT --la empresa encarga de organizar el debate-- en ocasión de concurrir al reconocimiento del escenario el día sábado en el horario convenido".