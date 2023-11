Rogel: “Colaborar con el gobierno que encabeza Frigerio es mi mayor desafío”

Bajo el lema “Seré un simple diputado del proyecto provincial”,comunicó en sus redes sociales cuál será su principal desafío en su nuevo rol de la gestión 2023-2027.El Diputado Provincial electo, Fabián Rogel, expresó que ha ocupado los cargos de mayor relevancia que ha habido en la provincia de Entre Ríos, que ha sido electo, después de 20 años, nuevamente como diputado de la provincia, y no aspira a ningún otro tipo de consideración al respecto.Rogel expresó esto a partir de que distintas versiones periodísticas indicaran que podría llegar a ocupar distintos cargos en el gobierno provincial que conducirá Rogelio Frigerio o en la legislatura.En este sentido, agregó “”.“Estoy agradecido a la política y al partido que me puso en las consideraciones más altas. He sido Diputado de la provincia, Presidente del bloque, Diputado de la Nación y Vicepresidente del bloque, Convencional que reformó la Constitución y Presidente del Bloque, con lo cual,”, manifestó Rogel.