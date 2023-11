A una semana del balotaje este domingo será el debate presidencial

A una semana del balotaje que definirá quién será el nuevo presidente de Argentina, los candidatos deprotagonizarán mañana el último debate obligatorio, en el que buscarán resaltar sus principales propuestas y convencer al electorado que no votó por ninguno de ellos en las elecciones de octubre pasado.concentrará gran expectativa en el último tramo de un proceso electoral que tuvo su primer capítulo con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de agosto pasado y una segunda instancia, el 22 de octubre último.En ese camino, otros tres aspirantes a la Casa Rosada quedaron fuera de competencia el mes pasado, el oficialismo revirtió los resultados poco alentadores que había obtenido en las PASO y se reconfiguró el juego de alianzas en la oposición, tras el acuerdo entre LLA y un sector del PRO, que además dividió aguas en Juntos por el Cambio (JxC).En esta instancia clave, previa al balotaje,La cita será a partir de las 21 en el Salón de Actos de la sede porteña de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).Será la tercera vez que Massa y Milei compitan cara a cara frente a la audiencia, en un intercambio que podrá verse en cualquiera de los canales o plataformas que hayan solicitado disponer de la señal, tras aceptar el protocolo de transmisión con la Cámara Nacional Electoral (CNE), la autoridad de aplicación.La dinámica del debate del domingo -acordada por las fuerzas políticas que compiten- tendrá similitudes con los cruces anteriores, realizados el 1 de octubre en Santiago del Estero y el 8 de ese mes en la Ciudad de Buenos Aires, aunque ahora, al ser sólo dos candidatos, cada uno tendrá mayor tiempo de exposición. çEn las últimas horas, el equipo de Milei realizó una presentación ante las autoridades de la CNE, solicitando una aclaración del reglamento en relación al respeto en el uso de la palabra del rival, según informaron a Télam voceros de la LLA.En respuesta, desde UxP, el vicejefe de Gabinete y apoderado Juan Manuel Olmos, remitió una nota al tribunal en la que recuerda que las reglas del debate ya "fueron consentidas y aceptadas" por los representantes de ambos espacios.En la nota, se remarca que "a cuarenta y ocho (48) horas de realizarse el debate de candidatos que obliga la ley 27.337, no resulta transparente de cara a la ciudadanía que alguna de las partes pretenda reinterpretar las reglas establecidas y publicadas que regirán el desarrollo del mismo".Un sorteo público realizado en la CNE definió la distribución de los atriles y el orden de exposición: Massa será el primero en presentarse y luego tendrá su tiempo Milei.En cuanto a las ubicaciones, en el atril de la izquierda (desde la mirada del televidente) estará el candidato libertario, mientras que en el de la derecha se ubicará el postulante de UxP.Se determinó también que apenas alguno de los postulantes finalice su exposición de 6 minutos (sobre los 6 ejes temáticos), el adversario podrá hacer uso de la palabra para contraponer sus ideas, aunque sólo tendrá dos minutos disponibles para esa intervención.El primer bloque estará dedicado a Economía, Relaciones de Argentina con el mundo y Educación y Salud y el segundo tratará sobre Producción y Trabajo, Seguridad y Derechos Humanos y Convivencia Democrática.En el segmento final, Massa y Milei tendrán dos minutos cada uno para cerrar su disertación frente a la audiencia, en un intercambio que -se estima- durará en total 1 hora y 50 minutos.Desde el 2016, con la sanción de la ley, quedó formalizada la obligatoriedad del debate presidencial y la CNE se convirtió en la organizadora de la actividad.Para la disputa televisiva del domingo, la CNE estableció que Massa y Milei no podrán leer apuntes ni disponer de "ayuda memoria" en sus respectivos atriles, pero sí tendrán la posibilidad de moverse cuando hagan uso de la palabra.Se presume que este último espadeo captará un gran volumen de televidentes, algo que ya se observó en el primer debate del 1 de octubre pasado, cuando se totalizaron 44 puntos de rating, con la suma de todos los canales de aire.En esa oportunidad, además de Massa y Milei, habían participado los tres aspirantes a la Casa Rosada que quedaron fuera de competencia en las elecciones presidenciales del 22 de octubre pasado: Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), Myriam Bregman (Frente de Izquierda) y Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País).Esa vez, los cuatro candidatos opositores direccionaron sus mensajes a cuestionar al Gobierno y, por el contrario, el postulante oficialista centralizó su discurso en sus propuestas de gestión.En ambas contiendas, los temas en discusión fueron: Economía; Educación; Derechos humanos y convivencia democrática; Seguridad; Trabajo y producción; y Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente.Los moderadores del tercer debate presidencial serán los periodistas Luciana Geuna (Canal 13), Antonio Laje (América), Pablo Vigna (TV Pública) y Érica Fontana (Telefé).