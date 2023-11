Para Bordet y Bahl, "Massa es la única opción para que Entre Ríos tenga futuro"

El gobernador y diputado nacional electo, Gustavo Bordet, y el intendente de Paraná, Adán Bahl, se reunieron. Analizaron la marcha de la campaña de Unión por la Patria de cara al balotaje presidencial del 19 de noviembre y coincidieron en que Massa es la única opción para que Entre Ríos tenga futuro.



“Sergio Massa es la única opción para que Entre Ríos tenga futuro. Es el único de los dos candidatos que pone el acento en el desarrollo de las provincias, con una mirada federal, y que expresa un programa de gobierno claro, concreto, que le da a las y los entrerrianos la seguridad necesaria para poder seguir creciendo en los próximos años”, sostuvo al finalizar el encuentro Bordet.



El mandatario provincial remarcó que “ante situaciones como la que vivimos con este balotaje, nadie que realmente ame a Entre Ríos puede permanecer indiferente”.



“Estamos ante el peligro de que el país quede en mano de personas que no tienen las capacidades para gobernar, que no respetan lo más mínimos acuerdos democráticos y que proponen, entre otras cosas, la portación libre de armas y legalizar el tráfico de órganos. Nada bueno puede salir de ahí para las y los entrerrianos”, subrayó Bordet.



El diputado nacional electo explicó que “por el contrario, Sergio Massa tiene un plan de gobierno perfectamente comprensible, serio y sólido. Y no son simples promesas de campaña, porque muchas de esas propuestas ya las está implementando y han tenido un beneficio directo en millones de trabajadores formales e informales”. “Massa es la única garantía para que Argentina tenga previsibilidad, seguridad y gobernabilidad”, acotó.



“Massa va a llevar adelante un gobierno de unidad nacional, convocando a los mejores hombres y mujeres de las demás fuerzas políticas. Es una persona que constantemente busca resolver los problemas de los argentinos mediante el acuerdo y el diálogo. Conoce el funcionamiento del Estado, no es un recienvenido. Sergio Massa es la única opción para que Entre Ríos tenga futuro”, completó Bordet.



Por su parte, el intendente de Paraná, Adán Bahl, expresó que "el domingo 19 los argentinos definimos el futuro del país y en Entre Ríos hay una militancia activa que está trabajando para que nuestro próximo presidente sea Sergio Massa".



"Nos reunimos con Gustavo Bordet para organizar las acciones que vamos a llevar a cabo durante estos últimos 10 días en la provincia. Este sábado, haremos una acción militante simultánea en cada pueblo y ciudad entrerriana, para difundir y apoyar la propuesta de nuestro candidato Sergio Massa", precisó.



"Las provincias necesitamos un gobierno nacional con mirada federal, que siga priorizando la obra pública, el desarrollo y el empleo. Esa mirada que en Paraná nos permitió llevar soluciones a tantos barrios y transformar la ciudad. Son muchas las obras que hicimos gracias al acompañamiento de Nación y hay muchas más que están en marcha y cuya continuidad puede llegar a peligrar", puntualizó.