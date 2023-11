Hubo “caminata en defensa de la educación y salud pública” en Paraná: fotos

Diferentes referentes de organizaciones políticas, sociales, gremiales y vecinos realizaron esta tarde, una caminata por la capital entrerriana “en defensa de la salud y educación pública”. La misma se llevó a cabo se esta tarde, en la zona de la Facultad de Ciencias Económicas y hasta la Escuela Normal, ubicada en el microcentro de la ciudad de Paraná.“Ante la amenaza de la derecha liberal-conservadora, constituida en programa político con epicentro en la limitación del rol del Estado, la quita de derechos sociales, civiles y políticos, y el negacionismo histórico, creemos urgente hacernos cargo de la demanda que el contexto político nos impone. Es por ello que nos manifestamos contundentemente, en defensa de nuestro único capital social, las herramientas del Estado para consolidar el desarrollo humano como única vía para alcanzar un horizonte de Justicia Social”, indicaba el comunicado de la convocatoria.consideró que “en el balotaje del 19 de noviembre, se definen dos modelos de país y la educación pública y la salud pública, con un eje de la campaña de Sergio Massa y Agustín Rossi. Nosotros pensamos que preservar esos valores en el país, es muy importante y por eso, hay que movilizarse, explicar y argumentar en torno a las dos Argentinas que se proponen y por eso, bregamos porque Massa, sea presidente”, remarcó.Si Milei gana en las elecciones, “vamos a estar en la total incertidumbre ante la vigencia de derechos”, resaltó Romero a Elonce y agregó que “se habla de muchas modificaciones, pero ninguna de ellas, son para beneficio de los ciudadanos, sino para que los argentinos pierdan derechos”, sostuvo la intendenta electa de Paraná.“Es muy importante explicar ahora estas cuestiones, para que después de las elecciones, muchos que no conocen, no se lamenten del arribo de un Gobierno Nacional que piensa que el mercado regula todo y no es así. El mercado no regula todo. Lo que regula es el deseo de una sociedad más igualitaria”, afirmó Romero a Elonce.Dentro de los presentes en la caminta se encontraba laquien dialogó cony manifestó: “Por suerte, se sumó mucha gente, con mucha alegría en defensa de la salud pública y la educación pública. Estamos muy contentos con la convocatoria y a visibilizar lo que significa seguir sosteniendo derechos en este país frente al escenario electoral que viene”.Y agregó: “Desde la universidad pública no podemos dejar de estar presentes. Necesitamos más Estado, más democracia, más educación pública y más derecho en salud, y en eso estamos, acompañados por trabajadores, estudiantes y docentes de toda la comunidad”.En tanto,expresó: “Vinimos porque estamos espantados de la situación nacional, tenemos terror de que una persona como Milei tome el poder y nos tire al suelo todo lo conquistado. Hoy estamos por la salud y la educación, nos estamos acompañando unos a otros, somos muchos de distintas organizaciones y pensamos que el domingo 19 vamos a lograr salir adelante”.comentó: “Para nosotros es importante la convocatoria para defender la salud y la educación pública”.Otra joven señaló: “En representación de los estudiantes y trabajadores de la universidad pública estamos marchando y siempre presentes en la lucha por los derechos”.En tanto,explicó que “estamos acompañando esta iniciativa que tuvo la gente de Paraná y sobre todo, porque estamos convencidos que vienen por nuestros derechos y tenemos que alertar a la sociedad de lo que puede pasar si se imponen esas ideas”, advirtió el funcionario.también participó de la caminata y dijo a Elonce que “tenemos que luchar por un país más justo y más igualitario. Por eso, la mejor propuesta es la de Sergio Massa Presidente”, destacó.Asimismo,expresó: “Un gusto estar en la calle acompañando a esta marea de compañeros y compañeras que caminan en pos del triunfo de Massa, así que un éxito enorme y un orgullo de estar participando”.Por su parte, la ex intendente de Paraná y actual diputada nacional,, agregó: “Tenemos el 19 una decisión fundamental para la patria y los entrerrianos. Votar a Sergio Massa significa defender la educación, la salud, pero también los derechos, las jubilaciones, así que vamos por eso”.En tanto, la diputada nacional Carolina Gaillard, afirmó que “esta marcha es para defender la salud pública y la educación pública. En esta elección, se define si queremos vivir en democracia o en dictadura”, afirmó la legisladora nacional entrerriana y agregó que “ya lo adelantó la candidata a Vicepresidenta de Milei, la diputada Victoria Villaruel, que quieren la libertad de los genocidas, pero nosotros creemos, que tenemos que seguir el camino de la defensa de nuestros derechos y que haya igualdad”, remarcó.