Finaliza la instancia del Senado Juvenil Entrerriano: algunos de los proyectos

Finalizaba este viernes en Paraná la instancia provincial del Senado Juvenil Entrerriano, en el marco de la edición número 31 del programa educativo que permite conocer el trabajo legislativo a través de proyectos elaborados por estudiantes del nivel secundario de la provincia.rescató el testimonio de algunos de los senadores juveniles, quienes dieron cuenta de sus proyectos legislativos y sus expectativas de contar con el apoyo de los legisladores para que las iniciativas se conviertan en ley.Uno de estos fue el proyecto titulado “Una necesidad imperante”, de Instituto Privado D-196 “San Francisco” de Concordia, el cual propone la difusión y comunicación del Programa “Entre Ríos valora la vida”, contemplado en la Ley N°10605, de la provincia de Entre Ríos, con el objeto de promover la sensibilización de la comunidad educativa sobre la temática del suicidio y colaborar en la transmisión de información y herramientas necesarias para la prevención y postvencion del suicidio, a fin de establecer la correcta implementación de dicho programa.“Pedimos que se cumpla con la ley Nº 10.605, que adhiere a la ley nacional del suicidio -la Nº 27.130- porque en nuestra escuela sucedió un caso horrible: un chico se suicidó y fue una tragedia terrible”, argumentó a Elonce una de las senadoras juveniles y autora del proyecto, Micaela Martínez. “Y en otras escuelas, también pasó; por eso venimos para que se cumpla la ley”, completó Dana Godoy.Con carteles en los que podía leerse “Participación, vida digna y autonomía”, otros tres estudiantes fueron parte de un proyecto, junto a la comisión de Legislación General, en homenaje a los 40 años de democracia.“El proyecto surgió en la materia Prácticas Profesionalizantes, porque teníamos conocimiento de que, en el ámbito de la construcción, los planos actuales de las viviendas de IAPV no son accesibles, o no son inclusivos para todas las personas”, fundamentó uno de los autores de la iniciativa y bregó para que algún legislador pueda acompañar el proyecto para que se convierta en ley.Otra de las iniciativas, denominada “Reconociendo héroes al volante”, fue propuesta por el Paraná High School de la capital entrerriana. “Los choferes de ambulancia no están reconocidos por ley y a causa de eso, no pueden reclamar por sus derechos; proponemos que se los agregue en la normativa y que se les exijan requisitos mínimos, que es algo que también falta”, fundamentó uno de los alumnos, Herrlein Enrique.“Cuando comenzamos esta etapa, decíamos que estábamos honrando la democracia con un programa como Senado Juvenil; y hoy quiero agregar que el debate de ideas se dio con un respeto tan grande que es importante destacar, porque honramos nuestra democracia, dialogando, consensuando y haciendo escuchar nuestras voces, pero enriqueciendo nuestros propios proyectos con los de los demás”, ponderó ala vicegobernadora Laura Stratta.En ese sentido, destacó “la importancia de que la voz de los senadores juveniles sea escuchada y tenida en cuenta, que sea protagonista de este tiempo y del que viene, pero también cómo construimos mejor nuestros propios sueños, proyectos y procesos cuando se enriquecen con la mira y las voces de otros”.“Hay una mirada muy empática y solidaria con la realidad que los interpela y los atraviesa porque son proyectos vinculados a la realidad de cada departamento, pero caracterizados por la mirada de lo que le pasa a la sociedad, a determinados grupos y franjas etarias”, valoró y ante los senadores juveniles se comprometió a tener en cuenta los proyectos para cuando asuma como diputada provincial por el espacio Más para Entre Ríos. “Muchos de los proyectos de Senado Juvenil hoy forman parte de políticas públicas que forman parte del entramado social, político y económico de la provincia”, fundamentó al respecto.“Si queremos mayores niveles de participación, porque la democracia se mejora si hay más pluralidad de voces, los senadores juveniles sentirán que sus proyectos no quedaron solo en el debate, sino que al asumirlos como propios en el debate de la Entre Ríos que viene, es la mejor forma de cerrar un círculo virtuoso que fomentamos durante cuatro años”, argumentó la vicegobernadora.