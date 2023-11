Quedó reinaugurado el Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman en Paraná

Se reinauguró este jueves, el Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman, que se encuentra ubicado en calle Buenos Aires 226, de la capital entrerriana.Al respecto, Adán Bahl, intendente de Paraná, manifestó a: “Hay que reconocer el trabajo de los empleados y la directora que sostuvieron este edificio durante muchos años. Fue una inversión muy importante, donde con fondos municipales se puso en valor. Hoy es la inauguración de la remodelación y mañana será la apertura en conjunto con la ‘Noche de los Museos’. Mañana el municipio cuenta con tres alternativas, que consisten en actividades en el museo de la ciudad, la recorrida por el cementerio y el palacio municipal a partir de las 19.30 horas, con música en vivo”.“Todas las formas de los museos apuntan a que cada vez sea más atractivo para un joven, niño o una persona que no conoció la historia, para que conozca de dónde viene Paraná, quiénes la fundaron y fueron sus deportistas. Todo eso nutre nuestra cultura, lo que somos y nos afianza en nuestros relatos que son tan importantes para la ciudad”, agregó.“Entendemos a la cultura como el patrimonio de la ciudad tanto material, inmaterial, natural y de comprender a todas las comunidades que conforman nuestra sociedad. Incorporamos al relato museológico, cuestiones que no eran tenidos hasta el momento, así que no solo es el recambio en términos de edificio sino de poner en valor el patrimonio de la ciudad”, concluyó.