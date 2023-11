Massa alertó sobre riesgos para el turismo si se niega la agenda ambiental

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, advirtió que si la Argentina es gobernada por quienes niegan el cambio climático será imposible que Misiones, su parque nacional y las Cataratas, sean considerados destinos para el "turismo ambiental" internacional.



"Es imposible defender a (el Parque Nacional) Iguazú como lugar asociado a la agenda de destinos naturales si alguien que piensa gobernar la Argentina cierra parques nacionales y plantea que el cambio climático es una mentira", planteó Massa en un encuentro en Misiones con empresarios del sector turístico, hotelero y gastronómico.



Acompañado por el gobernador Oscar Herrera Aguad y el mandatario electo, Hugo Passalacqua, Massa insistió: "Nadie va a creer que podemos ser proveedores de turismo ambiental si gobierna gente que niega el cambio climático y la agenda ambiental".



En ese sentido, defendió su iniciativa para que sean penalizados los crímenes ambientales y graficó: "De 3 a 8 años de prisión para el que tala bosques, para el que contamina ríos, para el que rompe humedales".



"Nada de una multa, como dicen por ahí, no todo tiene precio en la vida, hay cosas que no se arreglan con multas, con plata, sino que tienen que ver con qué lugar le vamos a dejar para vivir a nuestros hijos y a nuestros nietos", reflexionó.



En su discurso frente a los empresarios del sector turístico, Massa también prometió que impulsará la baja de la tasa aeroportuaria para que sea competitivo el aeropuerto de Iguazú con respecto al de Foz do Iguazú (Brasil).



"Eso nos da la posibilidad de trabajar con conectividad internacional; defendamos a Iguazú, a Misiones y a su actividad hotelera y gastronómica", resaltó.



Incluso, destacó que algo más de medio millón de argentinos visitaron Misiones a través del Previaje, de un total de 7,5 millones de personas que utilizaron ese programa en todo el país.



"Cuando escucho esos mensajes de que subsidiar al turismo es destruir nuestras cuentas...", dijo en alusión a su adversario de La Libertad Avanza, Javier Milei, y subrayó que, desde la salida de la pandemia, el turismo es el sector "que más empleo generó en los últimos dos años", unos "548 mil trabajadores", en la suma total de las actividades asociadas.



Massa destacó la importancia del Previaje porque, dijo, "es clave para el desarrollo (del sector turístico) tener previsibilidad", al igual que para la "inversión".



"Una de las cosas que se define el 19 de noviembre es si en Argentina continúa o no el Previaje", sostuvo y les pidió a los misioneros entender el peso real de una supresión de ese sistema en la actividad turística.



A modo de ejemplo y referido a otro aspecto, Massa aseguró que la idea de eliminar subsidios "sin mirar qué significa en la vida de cada argentino y argentina" sería, en esa provincia, "el final del Ahora Misiones", un programa que beneficia a los consumidores locales a través de reintegros, con el objetivo de promover la producción de las pymes y fomentar el comercio.



"El Estado Nacional subsidia con 948 millones de pesos al mes el Ahora Misiones; que cada comerciante sepa que cuando vota en contra de la política de promoción, a través de subsidios, está atentando contra su propio interés, contra su economía, su patrimonio y su nivel de actividad; no quiero dejar de decirlo porque después es tarde", alertó.



Además, invitó a los empresarios a "crecer exportaciones" en el caso de que él resulte electo Presidente porque, dijo, eso hace crecer la economía de toda la Argentina.



"Si ustedes crecen en mercados, crecemos en trabajo, si ustedes crecen en mercados, crecemos en divisas, tenemos nuestra economía más fuerte, ustedes tienen empresas más rentables, nuestra inflación es más baja y nuestra capacidad de crédito reaparece y esa es la tarea que tenemos que encarar juntos", expresó.



Y agregó: "El mejor puente que puede construir el Estado nacional es decirle (al empresario) todo lo que crezca es suyo, úselo para reinvertir, para generar más trabajo para los misioneros y para la Argentina".