Roncaglia adelantó que se va a modificar la Ley de Ministerios en la provincia

El ex jefe de la Policía Federal, comisario retirado, Néstor Roncaglia, quien sería el futuro ministro de Justicia y Seguridad de Entre Ríos, tuvo una reunión en el marco de la transición con las autoridades actuales. Roncaglia se reunió con Rosario Romero, actual ministra de Gobierno y Justicia e intendenta electa de Paraná; el Jefe de Policía, Gustavo Maslein, entre otras autoridades policiales.“Estamos organizando el futuro gobierno y tal como decía Rogelio Frigerio durante la campaña, es posible que yo me ocupe de las cuestiones de Justicia y Seguridad, porque ya lo venía asesorando en cuestiones de seguridad”, dijo y agregó que “el ministerio no está creado, pero hay una idea de crearlo, así que seguramente se hará en el futuro”, remarcó.“Tuvimos una reunión muy buena con la ministra Rosario Romero, con vistas a la transición de Gobierno. Estuvimos charlando y tuvimos una reunión muy interesante con la plana mayor de la Policía de Entre Ríos y del Servicio Penitenciario provincial”, destacó el asesor del Gobernador electo y agregó: “estuvimos reunidos y tuvimos una charla muy amigable y consciente de la responsabilidad que tenemos. Así es como debe ser”, remarcó.Este miércoles, Roncaglia hizo declaraciones radiales y confirmó que hará cambios en el organigrama de la fuerza, como también en la Ley de Ministerios de la provincia.“El proyecto sería una modificación en la Ley de Ministerios. Se escindiría el Ministerio de Gobierno, para quedar el Ministerio de Justicia y Seguridad”, afirmó aAl respecto, Roncaglia aclaró que “el Ministerio de Gobierno, conservaría las atribuciones y cuestiones de las intendencias, municipalidades, relaciones laborales y políticas, que son propias de esa área”, explicó.Al ser consultado, sobre si mantendría el rango de Ministerio, Roncaglia sostuvo que “entiendo que va a continuar como Ministerio, pero no estoy metido en esa modificación”, dijo y agregó que “estoy más abocado a Seguridad y Justicia”.En cuanto a los cambios en la Policía de la provincia, Roncaglia explicó que “Entre Ríos tiene la ventaja de tener una buena policía, con buenos recursos humanos y lo mismo ocurre con el personal penitenciario”, destacó y sostuvo: “esto, facilita la transición y ayudará en la gestión del próximo gobierno. Por eso, lo que está bien hecho, hay que mantenerlo y no hay que modificar nada”, indicó.Sobre el posible nuevo jefe de la policía de la provincia, Roncaglia afirmó que “no tenemos decidido quien será, pero sí que van a haber cambios. Y a partir del 10 de diciembre, cuando se tenga una visión más en profundidad y ahí, vamos a hacer los cambios que consideremos necesarios”, sostuvo.Sin mencionar los candidatos, Roncaglia explicó que “al jefe y al subjefe de la Policía, los vamos a elegir entre los mejores y es algo central, porque hace al trabajo de la institución”.En referencia al jefe de la policía provincial, Roncaglia aclaró que “no es necesario que el jefe sea alguien de la fuerza. La ley orgánica dice que el jefe de la policía, es designado por el Gobernador y no describe la condición de la persona, es decir, pero no afirma que debe ser un policía. Puede ser un civil, un abogado, o un policía retirado, etc.”, explicó.“Generalmente y seguramente, vamos a seguir en esa línea, el jefe de la policía, debe ser alguien de carrera y que tiene conocimiento de la institución. Pero el Subjefe, si debe ser un miembro de la institución”, aclaró el futuro ministro al dialogar con“Lo mismo ocurre con el Servicio Penitenciario que va a estar bajo la órbita de Seguridad y estamos también evaluando el trabajo en las cárceles, porque hay algunas que tienen más de 100 años y queremos que los presos, si bien están cumpliendo una condena, tienen sus derechos y deben estar bien”, resaltó Roncaglia.“Básicamente, la policía tiene buen funcionamiento, pero hay un cambio de Gobierno y por supuesto, va a haber un cambio de actores y esto hace también a la gimnasia policial. Porque los jefes ya gestionaron y está bueno que vengan nuevos jefes, con nuevas ideas y nuevos dinamismos, porque eso va a favorecer el trabajo policial”, anticipó Roncaglia.Sin embargo, aclaró que con Frigerio “tenemos una idea de más dinamismo, más prevención del delito y más presencia policial en las calles, porque nosotros, creemos que esa es la base de la seguridad, es decir, prevenir los delitos y que no se cometan”, dijo Roncaglia y agregó que “en caso de que se comentan delitos, tener buenos investigadores para reprimirlos y encarcelar a los delincuentes”.Por otra parte, el futuro Ministro de Justicia y Seguridad, señaló que “se reforzará la seguridad en los puestos fronterizos y los corredores viales nacionales. Las fronteras con otras provincias tienen que estar controladas para evitar el ingreso de drogas, de armas, personas secuestradas, que no haya piratería del asfalto, etc. Esto se evita con los controles en las fronteras”, sostuvo en declaraciones radiales.Asimismo, resaltó que “es necesario también controlar el tránsito para evitar accidentes. Pero nos vamos a enfocar en los delitos que se puedan cometer a través de esos pasos fronterizos. Estos controles, deben ser coordinados con el resto de las provincias. Frigerio ya se reunió con el Gobernador de Corrientes y con el electo de Santa Fe para hacer un trabajo coordinado porque debe ser un trabajo en equipo”, consideró Roncaglia.Asimismo, sostuvo que “lo mismo pensamos hacer en los ingresos de las ciudades y en esto, vamos a trabajar en conjunto con los intendentes, sin importar el color político de cada uno, porque la policía y la seguridad es responsabilidad del Gobernador y tiene que haber una coordinación”.En referencia a la situación de las unidades penales, el ex jefe de la Policía Federal, adelantó que “también estamos evaluando la reubicación de las cárceles. Por ejemplo, el trabajo que se hizo en Gualeguaychú, fue muy bueno, porque se trasladó afuera del casco urbano”, destacó Roncaglia.“Por ejemplo, las cárceles de Paraná, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, quedaron adentro de las ciudades y tenemos el proyecto de trasladarlas a un lugar adecuado, pero se deben construir nuevos edificios y eso lleva su tiempo”, sostuvo y agregó que “la cárcel de Paraná está superpoblada y tiene una situación compleja, pero tenemos proyectos para mejorar el Servicio Penitenciario”, concluyó.