ATE anunció un paro de 24 horas para este viernes

Definimos una jornada de paro para este viernes. Es sin concurrencia a los lugares de trabajo

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE)”. Así lo confirmó a, el reelecto secretario general, Oscar Muntes, a Elonce.. Pedimos que el gobierno provincial convoque urgentemente a paritarias con una propuesta salarial, con la intención no alcanza. Necesitamos la oferta para los trabajadores que estamos esperando”, sostuvo Muntes.En este sentido, destacó que “esperamos una propuesta para comenzar a discutir el salario que necesitamos”. Si bien el paro de actividades es total, Muntes informó que habrá guardias garantizadas.Por otro lado, Muntes hizo referencia a las elecciones del Ballotage y aseveró: “no somos neutrales, sostenemos que el presidente debe ser Sergio Massa, y eso demuestra la autonomía que tenemos anunciando una medida de fuerza, pero sabemos qué Estado queremos”En este sentido, el secretario general aseveró que “pretendemos discutir absolutamente todo y no podemos dar un salto al vacío como dice Milei que asegura que hará explotar el Estado y que sus trabajadores no le importan”.“Seguiremos militando en todos los espacios y el próximo 15 de noviembre habrá jornada de concientización sobre por qué necesitamos que el 19 de noviembre debemos votar a Sergio Massa”, mencionó al sostener que seguramente el 20 volveremos de discutir salarios y condiciones de trabajo, pero ahora la Patria está en peligro.