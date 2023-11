Bordet disertó en Montevideo y enumeró las políticas contra el antisemitismo

El gobernador Gustavo Bordet participó en Montevideo del III Foro de Latinoamérica e Israel, donde presenció la disertación del ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti, y más tarde disertó en el marco del panel “Herramientas para Combatir el Antisemitismo”. Allí compartió la palabra con el presidente de la Liga Anti Difamatoria de B'nai B'rith Panamá, Daniel Shamah; el representante de la Intendencia de Rio de Janeiro, Brasil, Rafael Azamor; y el diputado de Uruguay, Conrado Rodríguez.En ese marco, Bordet repudió el ataque de Hamas a Israel, del pasado 7 de octubre, hizo un repaso histórico en torno al asentamiento de las colonias judías en Entre Ríos, que dio lugar a los denominados “gauchos judíos”, y repasó las distintas medidas educativas y legislativas que llevó adelante durante su gestión para prevenir y penar los actos discriminatorios y antisemitas.Durante su exposición en el foro, el mandatario recordó su participación en la misión de intercambio técnico-científico al Estado de Israel. “Un año y medio después cuando -el 7 de octubre-, vi las imágenes que llegaban de distintos kibutz limítrofes con la Franja de Gaza, la verdad no podía imaginarme, no había capacidad para el asombro y para el horror y pensaba que quizás muchas de esas personas con las que había compartido aquel almuerzo eran víctimas del terrorismo de Hamás”, lamentó.“Esto viene a colación de lo que tiene que ver con nuestro tema porque, en definitiva, el desencadenante y la consecuencia de los actos terrorista de Hamás tienen su génesis en antisemitismo que durante siglos se ha llevado adelante, como bien quienes antecedieron en otros paneles, lo han explicado” dijo, y agregó: “Por eso, adhiero de forma contundente, que todo acto terrorista, toda organización terrorista, tiene que tener el más amplio repudio y no hay absolutamente ninguna duda que pueda quedar al respecto”.Con ese entorno, se remitió a la historia de la llegada de los inmigrantes a la provincia y relató: “En el año 1895 arribó el vapor Pampa al Puerto de Buenos Aires, traía cientos de familias que venían a establecerse en las colonias que Entre Ríos había ofrecido. Venían de Polonia, Ucrania, de la Rusia zarista, perseguidos y huyendo de los numerosos pogromos de aquella época. Vinieron a mi provincia como tantos inmigrantes que llegaban en esos tiempos y se establecieron en toda una franja en el centro este de la provincia de Entre Ríos”.Bordet recordó que uno de los que había llegado en ese vapor fue Alberto Gerchunoff, al que describió como “un gran intelectual”, y autor del libro Los Gauchos Judíos “que tiene que ver con aquellos inmigrantes que vinieron y que adoptaron automáticamente las costumbres, que eran completamente diferentes y tuvieron que adaptarse con las vestimentas y las costumbres de los gauchos que eran los que habitaban estas latitudes”, relató.Puntualizó: “Esos gauchos judíos dejaron en mi provincia un gran legado, cultural, científico, de trabajo, generaciones que marcaron huellas desde el talento artístico, el deporte, la ciencia, del comercio y ese legado que quedó en nuestra provincia, debo decir, muchas veces no fue respetado. Fue en una parte minúscula de la población -como sucede en todo el mundo- y fueron frecuentes profanaciones de lugares sagrados, como templos, cementerios que habían quedado y quedan en zonas rurales, y cada vez que sucedía situaciones de este tipo en la prensa se titulaba como hechos vandálicos, travesuras a quienes pintaron esvásticas y, la verdad, no eran ni hechos vandálicos, ni travesuras. Eran actos y acciones de discriminación y de antisemitismo con total claridad”, sostuvo.En ese sentido, Bordet dijo que para erradicar ese tipo de acciones, “fue necesario poder realizar una tarea, por un lado, que tiene que ver con la prevención, la educación y con la concientización para la erradicación de todos estos actos de discriminación y antisemitismo”.Rememoró allí que cuando asumió la gobernación, “en 2016 tuve una primera reunión con la Daia Argentina, con quien celebramos un convenio para que se incorporen en todas las currículas de todos los niveles educativos (Primario, Secundario, Terciario y Universitario), para que se determinen cátedras, clases, donde se tienda a eliminar todo rasgo de antisemitismo, de agravio a cualquier persona, que muchas veces están en el lenguaje cotidiano, común. Muchas personas lo tienen incorporado por lengua materna pero resultan hirientes y ofensivos”.También, “incluimos durante la Semana de la Shoá que todos los establecimientos educativos puedan realizar un exhaustivo análisis sobre lo que significó como calamidad y catástrofe en nuestra civilización”, indicó el mandatario.Por otro lado, Bordet, dijo que fue necesario, además de las acciones preventivas, “tener acciones que tengan punibilidad y penalidad para aquellos que cometían estos hechos claramente de antisemitismo”.Especificó: “Hubo dos fallos en el Tribunal Federal Oral que tiene asiento en Paraná, la capital de la provincia. En uno de ellos se condenó a una persona que pintó esvásticas y otras leyendas antisemitas, pero cuando se empezó a investigarlo se determinó que su perfil era el de una persona que podía provocar acciones mucho más peligrosas. Se lo condenó a tres años de prisión en suspenso, más la imposición de realizar capacitaciones durante dos días a la semana por el término de un año”.Además, “ocurrió en una localidad que es una colonia judía, General Campos, que una mujer emitió desde una oficina pública la impresión de boletas con leyendas xenófobas y antisemitas y fue condenada a dos años de prisión”, relató.“Las condenas son en suspenso, porque la Legislación argentina establece que las condenas hasta tres años son excarcelables. Acorde con esto, la pena incluye que no puedan ejercer cargos públicos ni ejercer acciones que cualquier ciudadano puede llevar adelante”, puntualizó el mandatario. Y agregó: “La ley nacional que regula los actos discriminatorios establece como tope tres años de prisión. Es lo que está vigente a nivel federal en la República Argentina, por eso el ámbito de la justicia no fue provincial sino federal.Relacionado con lo anterior, dijo que habían advertido con la Delegación Paraná de la Daia “la necesidad de ir más allá de un decreto o convenio, de fijar una política pública que trascienda las gestiones de gobierno”. “Entendimos que la forma que había para establecer una continuidad en el tiempo era a través de una ley. Empezamos a trabajar en una ley que fue ampliamente debatida en las dos cámaras de la provincia y en abril de este año se sancionó con un amplio consenso de ambas cámaras”, afirmó.“Entre Ríos es la primera provincia de la Argentina que tiene una ley de esta naturaleza. Establece dos artículos centrales que le dan una proyección más allá de la gestión presente y que, sin duda, sentará un precedente en la provincia”, destacó Bordet. Sobre el particular, detalló: “El artículo 3 establece: ‘Adóptase en la provincia la definición de antisemitismo establecida por la Alianza Internacional de Recordación del Holocausto (IHRA, según sus siglas en inglés)’. Era un pedido expreso que nos había hecho llegar la colectividad judía”, reveló.“Y el artículo 4 establece: ‘El Estado provincial, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, ante actos que encuadren en cualquier forma de discriminación, podrá recibir denuncias, realizará tareas de asesoramiento y articulará las acciones judiciales con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal para el pleno ejercicio de los derechos de la ciudadanía afectada por estos actos’. Es decir, se autoriza, a través de la ley, a que el Estado pueda iniciar las querellas ante las causas de discriminación y de antisemitismo”, puntualizó.“De algún modo, esto pone a la provincia a la vanguardia de poder tener a través de la Legislación la posibilidad de, como lo establece la IHRA, determinar la calificación de antisemitismo y, por otro lado, accionar ante estos grupos xenófobos, violentos y antisemitas”, valoró el mandatario.Durante el evento, el mandatario recibió el libro Hace no mucho tiempo, no muy lejos de acá, de manos de su autora, la chilena Carla Infanta Gasor. “El Libro trata de explicar los orígenes del nazismo, la persecución de judíos y de otras etnias y lo que fue el exterminio de los judíos por los ghettos, los campos de concentración. En lenguaje entendible para los niños, con muchas imágenes y sin entrar en detalles, aporta comprensión la magnitud del genocidio. Sobre el final, tiene una parte reflexiva para invitar a los adultos a leerlo junto con los niños y a conversar sobre los derechos humanos y la necesidad de respetar a todos”, compendió.El Tercer Foro Anual de Latinoamérica e Israel busca explorar formas de mejorar las estrechas relaciones que unen a la región con Israel, y abordar retos y oportunidades que se presentan en el esfuerzo compartido contra el antisemitismo en el marco del clima global, donde el odio a Israel y la retórica antisemita y la violencia están aumentando. El foro convoca a representantes de América Latina, España, Estados Unidos e Israel.El programa de actividades contempla tres jornadas. Bordet participó este miércoles en la sesión de Panel III: Herramientas para Combatir el Antisemitismo, junto con el presidente de la Liga Anti Difamatoria de B'nai B'rith Panamá, Daniel Shamah; el representante de la Intendencia de Rio de Janeiro, Brasil, Rafael Azamor, y el diputado de Uruguay, Conrado Rodríguez.También estuvo este miércoles por la mañana en la Plenaria General Antisemitismo versus Anti-sionismo: Dos lados de la misma moneda, en la que el ex Presidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, dio el discurso inaugural, junto con Pilar Rahola.