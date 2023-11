Rossi y Villarruel, candidatos a vicepresidente, se cruzaron en un tenso debate

Los candidatos a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, y de La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, protagonizaron, a 11 días del balotaje que definirá al próximo jefe de Estado de Argentina, un tenso debate en el que volvieron a cruzarse sobre la política económica que implementarán si llegan al gobierno, la reivindicación del pacto democrático que rige desde hace 40 años en el país y la represión ejercida por la última dictadura cívico militar.Rossi y Villarruel, compañeros de fórmula de los candidatos presidenciales Sergio Massa y Javier Milei, respectivamente, se vieron cara a cara nuevamente convocados para debatir por el programa "A dos voces", en el canal de cable Todo Noticias (TN), tal como habían hecho el 21 de septiembre pasado, antes de los comicios generales.El postulante a vicepresidente de UxP y jefe de Gabinete de la Nación lució más tranquilo que Villarruel durante gran parte del intercambio, que tuvo uno de los momentos más tensos cuando el funcionario acusó a su adversaria política de "romper el pacto democrático" consagrado por "todas las fuerzas políticas" desde 1983 y tras siete años de dictadura."La única dirigente política que trajo al pasado rompiendo el pacto democrático que teníamos todas las fuerzas políticas fuiste vos al reivindicar la dictadura", le dijo Rossi a Villarruel, quien volvió a negar la cifra de 30.000 detenidos desaparecidos por el régimen cívico militar que gobernó el país entre 1976 y 1983."No fueron 30.000 los desaparecidos", aseveró la candidata a vicepresidenta de LLA, y señaló que en el Parque de la Memoria, situado en la Costanera Norte de la ciudad de Buenos Aires, "hay 8.751 nombres. ¿Dónde están los demás?", preguntó.Ante una consulta específica de Rossi,"La dictadura argentina ejerció un plan de exterminio masivo. No fue una guerra, ni tampoco hubo excesos, ni errores. La construcción de memoria, verdad y justicia es colectiva. Nos pertenece a los espacios políticos democráticos de la Argentina", afirmó Rossi.El jefe de Gabinete señaló, en tanto, que el reclamo argentino por"es una cuestión importante" que requiere "posiciones claras" y criticó la postura de referentes de La Libertad Avanza, que pretenden "dialogar con los isleños" y "admiran a (Margaret) Thatcher", la primera ministro británica durante el conflicto bélico de 1982.En materia económica, Villarruel dijo que siy detendrá la emisión monetaria "para siempre".Villarruel ratificó la intención dey sugirió que la forma en que pondrá en práctica la medida es "crear las condiciones de confiabilidad para que los argentinos decidan utilizar sus dólares en el país".La candidata a vicepresidenta de, aunque en ese sentido criticó lo que consideró un "adoctrinamiento político" que "gremios y sindicatos" del sector llevan a cabo con los estudiantes.Durante el debate, Rossi criticó las declaraciones que Milei hizo acerca de que en caso de ganar las elecciones va a cortar relaciones con Brasil y China, una medida que para el jefe de Gabinete "le va a complicar la vida a los industriales argentinos que comercializan con esos países"."¿A quién se le ocurre a esta altura de la historia de la humanidad ser tan obtuso desde el punto de vista ideológico?, cuestionó Rossi.El debate televisivo estuvo estructurado sobre cuatro ejes: Economía y Trabajo; Seguridad y Defensa; Salud, Educación y Políticas Sociales; y Justicia, Derechos Humanos y Transparencia.Sobre el, Rossi destacó las propuestas de su espacio centradas en la prevención y la lucha contra el delito complejo "a través de la creación de una nueva agencia de seguridad con el FBI argentino con sede en Rosario".Ante una consulta de Villarruel, Rossi aseguró que en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), organismo en el que estuvo a cargo antes de asumir al frente de la Jefatura de Gabinete, "no se hizo inteligencia ilegal" y denunció que el policía detenido Ariel Zanchetta "está involucrado en la causa que investiga el intento de magnicidio" de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner."Zanchetta no tiene ninguna relación con el Poder Ejecutivo nacional. Está denunciado en la causa que investiga el magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner porque el día antes había estado averiguando sobre el señor Carbone, jefe de seguridad de Cristina, y su familia", detalló Rossi en TN.Para Villarruel, en tanto, la "inseguridad dejó de ser una sensación para transformarse en realidad", y mencionó que para combatirlo dotará de equipamiento, mejores salarios y entrenamiento a las fuerzas de seguridad.La candidata de LLA volvió a mostrarse en contra de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que incluye poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas de las personas en todo el mundo. "No estamos con la Agenda 2030 porque privilegiamos la soberanía del Estado argentino por sobre la imposición de otros países", dijo.