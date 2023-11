El PAMI aclaró que paga sus medicamentos a las farmacéuticas en 10 días

El PAMI aclaró hoy que solo demora "10 días" en abonarles lo correspondiente a las cámaras farmacéuticas -no directamente a cada farmacia- y aseguró que "ningún establecimiento suspendió la atención a sus afiliados", en medio del conflicto de las obras sociales y las prepagas con los puntos de venta de medicamentos, por las demoras en los pagos.En el mercado farmacéutico empiezan a preguntarse si, en un contexto de altísima inflación y con rendimientos muy elevado por colocaciones a plazo que rinden casi 140% anual, el sistema será lo suficientemente ágil para que la plata que gira el PAMI llegue rápido a cada farmacia.Los centros de expendio farmacológico aseguran en cambio que el desfasaje en el pago de los medicamentos con descuento derivó en la restricción de la atención que causa trastornos en la provincia de Buenos Aires.La obra social de jubilados y pensionados explicó en un comunicado que "ante las noticias que reportan conflictos entre farmacias, obras sociales y prepagas, debido a los plazos de pago de "entre 60 a 90 días", y el impacto que esto tiene en la rentabilidad del sector, es crucial aclarar que esta NO es la situación de PAMI".En ese sentido, indicaron que "aunque desconocemos los plazos de pago de otras obras sociales y prepagas, es importante destacar que PAMI efectúa los pagos en un plazo de tan solo 10 días, al cierre de cada quincena".La aclaración de la institución que dirige Luana Volnovich se debe a la situación crítica denunciada por el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires en un comunicado donde precisaron que "para que nuestros pacientes reciban sus medicamentos, los farmacéuticos debemos pagarlos en menos de quince días", detallando que "el medicamento que recibe una persona hoy, la obra social o prepaga lo pagará entre 60 y 90 días", por lo que indicaron que "en estas condiciones, los farmacéuticos no podemos sostener el servicio sanitario que prestamos a millones de bonaerenses".En busca de aportar claridad sobre cómo es el mecanismo de pago, voceros del PAMI ejemplificaron que por "los medicamentos dispensados en la segunda quincena de octubre, que finalizó el 31 de octubre, las cámaras recibirán este viernes 10 de noviembre un monto total de $10.822 millones".Al respecto, especificaron que "el PAMI realiza estos pagos a las entidades farmacéuticas, como COFA, FACAF, FEFARA, AFMSRA y FARMASUR, y son estas entidades las que, a través de los colegios provinciales, efectúan los pagos a las farmacias", a la vez que señalaron que en el organismo desconocen "el plazo de pago de cada cámara a su socio".En referencia a la interrupción de la atención a los afiliados en farmacias, aseguraron que "nuestros registros, que controlan diariamente el consumo de medicamentos en las farmacias, indican que ningún establecimiento ha suspendido la atención de PAMI ni ha dejado de proveer los remedios para que las y los jubilados continúen sus tratamientos".En esa línea, recordaron que "PAMI tiene con la industria farmacéutica y las farmacias un sistema que brinda medicamentos de forma gratuita, generando un ahorro promedio de $19.000 para más de 4 millones de jubilados. En total, se dispensan más de 15 millones de recetas a los 5 millones de afiliados en las 13,500 farmacias que colaboran con el programa". Fuente: (NA)