“La Ley de Financiamiento Educativo sostendrá la responsabilidad del Estado”

Video: La Cámara de Diputados avanzó con el proyecto de ley de financiamiento educativo

El proyecto de financiamiento Educativo que eleva del 6 al 8 por ciento del PBI los recursos para educación en forma progresiva consiguió el aval de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, con lo cual estará habilita para ser debatido en la próxima sesión especial.



La decisión se adoptó en una reunión de la Comisión de Presupuesto, que preside Carlos Heller, donde se respaldó el dictamen que fue consensuado este martes en la Comisión de Educación entre el Frente de Todos y los bloques opositores.



La iniciativa fue apoyada por amplia mayoría ya que tuvo 37 firmas, de las cuales 25 correspondieron al FDT y aliados y 12 a JXC, que lo hizo con disidencias parciales debido a que solicita algunos cambios vinculados a la competencia de las provincias.



Al respecto, la diputada del Frente de Todos Blanca Osuna, presidenta de la Comisión de Educación, se refirió al dictamen de mayoría emitido y aseguró que “ir por más recursos para la educación y poder sostener la responsabilidad del Estado, tanto nacional como provincial es fundamental”.

Osuna sostuvo que “una de las novedades importantes que se plantean en este proyecto es que haya recursos para la atención de niños y niñas desde los 45 días hasta los tres años; algo que va a contribuir en las familias a la atención de los chicos para que los padres puedan trabajar y tener otras actividades. Sabemos que la oferta de atención para los niños de esa edad generalmente es paga”.



Siguiendo esta línea, y en el caso de la capital entrerriana, la ex intendenta, mencionó que en Paraná “hay una oferta de jardines municipales que son gratuitos - y que generalmente trabajan en un turno- y otra alternativa es la oferta particular, que son inaccesibles para familias de trabajadores; es por eso que se generan casos donde las mujeres no trabajan fuera de la casa o se recargan de horarios y tareas, además del cuidado de los más chicos pro parte de los hermanos”



“Es clave pensar en que el cuidado es trabajo y es algo que lo celebro”, sostuvo al agregar “es interesante saber que se pudo modificar del proyecto original la progresión cargando más recursos para la educación obligatoria”. Aseveró que se necesitan más escuelas primarias y secundarias para que los chicos puedan ir a instituciones de la zona, para ello “es necesario invertir más en educación”.

Por otro lado, Osuna expresó que el proyecto habla del futuro en educación que desean para el país: “en un momento donde estamos por elegir Presidente de la Nación y hay dos candidatos: Massa que ratifica invertir más en educación y hay otro candidato que plantea que la educación tiene que ser producto del esfuerzo individual, ahora tenemos en nuestras manos esta decisión

Finalmente, destacó que la “educación es una herramienta de Justicia y de inclusión”.