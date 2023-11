Datos y prevención de adicciones, los proyectos de Políticas para la República

El Bloque de Políticas para la República presentó dos proyectos en el Concejo Deliberante. Uno es para que la Municipalidad inicie el convenio con Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina (IDERA), con el objetivo de democratizar la información. Y otro proyecto fue para reglamentar la Ordenanza Nº 9.688 sancionada en 2018 que crea la Red Municipal de Tratamientos en Adicciones y que a cinco años de su sanción, aún no fue reglamentada y no se ha implementado en la Ciudad.Sobre IDERA, el secretario del Bloque, Políticas para la Republica, Armando Sánchez, mencionó aque “esto servirá para democratizar la información y eso permitiría tener un estándar de información para generar empleo y desarrollo de la ciudad”.La ordenanza establece en su artículo 11° que debía ser reglamentada en el término de 60 días, pero a la fecha aún no se ha reglamentado, incurriendo, tanto la gestión anterior como la actual, en el incumplimiento de la ordenanza vigente.Los objetivos de la Red Municipal de Tratamientos en Adicciones son: detectar y reducir los factores de riesgo que potencian o favorecen las distintas adicciones; diseñar y promover políticas de prevención comunitaria de adicciones y brindar atención oportuna y tratamiento ambulatorio adecuado a quienes padecen alguna de ellas tendiendo a su integración social; sensibilizar e informar a la comunidad acerca de la problemática de adicciones a nivel local; promover la participación de la Sociedad Civil en el abordaje de los temas de prevención; abordar los problemas de salud pública relacionadas con adicciones, en red con actores públicos y privados de la comunidad, y tender a la descentralización en el abordaje y tratamiento de la temática.Sánchez se pronunció con respecto a este tema: "El tema adicciones es una realidad cada vez más palpable en las calles de la ciudad, en nuestros barrios y en las familias paranaenses. El municipio tiene que dejar de mirar para otro lado. Así como presentamos el proyecto de Prevención del Suicidio que espera su tratamiento en comisiones para que ojalá muy pronto se convierta en ordenanza, tenemos esta ordenanza que rige desde 2018 pero que espera su reglamentación para ser implementada. El Desarrollo Humano es un tema sumamente importante en todas sus aristas y queremos ayudar a que nuestra sociedad paranaense crezca y se desarrolle. La persona tiene que ser siempre el centro de las políticas públicas. Ese es uno de nuestros principios partidarios y, frente a la desidia de las diferentes gestiones, vamos a seguir insistiendo en cuidar a la persona".“Es necesario poner sobre la mesa este tema y creemos que es fundamental para el desarrollo humano”, expresó al tiempo que agregó que desde su bloque tienen dos propuestas que ayudar al desarrollo humano: el saneamiento del volcadero y, por otro lado, el programa de prevención del suicidio”.