Paritaria de comedores: UPCN adelantó los temas que discutirá en la mesa técnica

En este marco, UPCN llevará a la negociación una serie de puntos que considera que deben resolverse durante el mes de noviembre, tales como: continuidad laboral de suplentes, ingresos, número de personal en función a la cantidad de alumnos, traslados, rotación, planificación del trabajo dentro del comedor, y procedimiento para la reubicación del personal.



En la última reunión por la paritaria sectorial se resolvió avanzar en 11 de los 28 puntos presentados por el Sindicato y avanzar con los restantes en 2024.



"Con respecto al ingreso el último acuerdo paritario establece como metodología un listado de postulantes por puntaje y orden de mérito. A fin de evitar cualquier mala interpretación, se pide que en el acuerdo paritario que firmemos ahora se deje claramente establecido que quienes vienen haciendo suplencias sean incorporados automáticamente al padrón de postulantes sin tener que realizar un trámite diferenciado", explicó la Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Dominguez, y agregó: "También nos preocupa hablar de la continuidad laboral de los suplentes que tienen poca antigüedad para que sigan prestando el servicio y que el mismo no se interrumpa".



El Sindicato busca definir el número de personal dentro del comedor en función de la cantidad de estudiantes. Teniendo en cuenta, además, que hay servicios en los que la dotación es diferente, incluso se pide considerar las escuelas a las que asisten niños y niñas con distintas patologías



"También hay que discutir el procedimiento y algunas especificaciones para que a los compañeros y compañeras que les corresponda puedan cobrar el código de traslado y la rotación sin tanta burocracia", subrayó Domínguez.



"En cuanto a la planificación del trabajo dentro del comedor, el gremio solicitará que el personal conozca el monto que se destina a cada escuela para almuerzo y copa de leche, y cuánto pueden gastar por día. Además, vamos a plantear que se deje asentado la manera en que las y los trabajadores tienen que completar el cuaderno diario de novedades y dejar establecido el procedimiento para archivo de remitos que hoy no está reglamentado", dijo la dirigente.



Por último, Domínguez declaró que "uno de los puntos más importantes es dejar establecidos los mecanismos para la reubicación del personal, ya que tal como es actualmente, cabe la posibilidad de que se den situaciones de arbitrariedad. Si bien la facultad formal la tiene la dirección de comedores, la reubicación de personal no debería ser nunca una sanción encubierta", concluyó.