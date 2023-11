Massa pidió que "el enojo no los lleve al pasado"

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, convocó hoy nuevamente a un Gobierno de "unidad nacional" y anticipó que de ganar el balotaje llamará al gobernador electo de Córdoba, Martín Llaryora, para pedirle "trabajar juntos" y "terminar con tantos años de desencuentros".



"Tenemos la enorme responsabilidad el 10 de diciembre de dar vuelta la página, llamar a la unidad nacional y hacer la tarea más importante que tenemos por delante", manifestó Massa y recordó la figura del fallecido exgobernador cordobés, José Manuel de la Sota.



Massa afirmó que de ser electo, será el "presidente que abrace definitivamente a Córdoba para terminar con tantos años de desencuentro" y confió: "Voy a llamar al gobernador Llaryora. Le voy a decir que armemos la agenda porque Córdoba es el corazón de la Argentina y tenemos cuatro años de trabajo juntos".



Además, destacó a la provincia cordobesa como a "uno de los grandes motores de la economía Argentina" y destacó a sus "productores agropecuarios".



"Queremos arraigo, queremos desarrollo rural, queremos al interior del interior de la Argentina", enfatizó.



También llamó a "defender el derecho de cada uno a profesar la religión que se quiera" y pidió que el "Papa Francisco, frente a tanto agravio, venga a la Argentina".



"Él para nosotros no es el demonio como plantea el otro, es el argentino más importante de la historia", contrastó en referencia a expresiones del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei, quien había dicho que el Papa es "el representante del maligno en la tierra".



Además, Massa defendió "el trabajo con derecho a la indemnización y las vacaciones pagas" y exhortó a pensar en "el nuevo mundo del trabajo" sin "transformar a nuestros trabajadores en esclavos".



"Estamos frente a un nuevo tiempo, que la revolución de la tecnología nos obliga a pensar el nuevo mundo del trabajo, a defender el trabajo con derecho a la indemnización y de las vacaciones pagas, frente a aquellos que creen que esta revolución les da la oportunidad de transformar a nuestros trabajadores en esclavos o ciudadanos de segunda", expresó.



Y le pidió a la sociedad que "no den un paso atrás" pese a reconocer "errores" y sostuvo que "el enojo no los puede llevar al salto vacío, no los puede llevar al pasado".



Sobre el final, Massa destacó la figura del empresario cordobés Juan Blangino como un representante de la "industria nacional" a imitar y pidió ayuda a la militancia para cumplir una promesa que le hizo al empresario de tomar "mate en la Casa Rosada" después del 10 de diciembre.



Más temprano, Massa prometió también que, en caso de acceder al Gobierno, se iniciará una "nueva etapa", en la que "nunca más Córdoba tendrá que hacer juicio para tener lo que le corresponde" en materia de coparticipación.



"Me preocupa, me asusta y me da miedo escuchar a un candidato que dice que va a eliminar el subsidio al transporte porque es llevar 722 pesos el boleto del colectivo de cada uno de los cordobeses; me asusta y me da miedo un candidato que dice que va a liberar el precio de los combustibles porque es llevar el litro de nafta a 800 pesos; es condenar a la pyme y a la producción a perder competitividad", reflexionó en Río Cuarto.



Massa juzgó "fundamental cuidar el ingreso de los argentinos" y advirtió que algunas de las propuestas de su adversario Milei, significarán "condenar a la pyme y a la producción a perder competitividad".



Al asistir en Río Cuarto a la ampliación del sistema SUBE para siete localidades de esa provincia, Massa declaró que, "a lo largo de los últimos años" Córdoba "peleó por su desarrollo y su crecimiento muchas veces sintiéndose sola, sintiendo que desde el poder central se le dio la espalda y que era injusta la distribución de ingreso respecto del aporte que hacía a la Nación".



"Por la parte que me toque, mis disculpas a los cordobeses; por la parte que me corresponde, desde el 10 de diciembre, mi compromiso en memoria de José Manuel de la Sota que Córdoba, como corazón de nuestro país, sea parte del crecimiento, del desarrollo y nunca más le tenga que hacer juicio a la Nación para ser parte de una justa distribución de ingresos", prometió.



"Compartí muchos sueños con él, pero desde el cielo debe estar soñando que empecemos a construir esa Argentina", dijo Massa en alusión a De la Sota.



Agradeció también el apoyo expresado recientemente a su candidatura por parte del exmandatario salteño Juan Manuel Urtubey, de cara al balotaje.



"Quiero desde Río Cuarto asumir un compromiso: si Dios, los argentinos y los cordobeses me dan la responsabilidad de gobernar quiero desde el 10 de diciembre empezar una nueva etapa. Quiero que nunca más Córdoba tenga que empezar juicio para tener lo que le corresponde", insistió.



En otro orden, Massa resaltó que Argentina cuenta con biocombustibles "para crecer y para que no nos vuelva a pasar que haya empresas petroleras que tomen de rehén a la gente para frenar el crecimiento" de esos biocarburantes en el país.



El candidato presidencial estuvo acompañado por el ministro de Transporte, Diego Giuliano; el dirigente salteño, Juan Manuel Urtubey, quien recientemente expresó su apoyo a Massa para el balotaje, e intendentes de Villa María y Río Cuarto.



El exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey anunció hoy su apoyo político al ministro de Economía "como un defensor de la democracia y de mi país".



"Sigo creyendo, como siempre lo hice, que donde hay una necesidad, hay un derecho", anunció Urtubey, en un mensaje publicado en su cuenta personal de la red social X, antes Twitter.



Luego, Massa visitó la empresa Bio 4, junto a la secretaria de Energía, Flavia Royon, donde ambos recorrieron las instalaciones y conversaron con los trabajadores con el foco puesto en el bioetanol, materia energética clave de la provincia.



Allí anticipó que luego de las elecciones del 19 de noviembre promoverá el diálogo para avanzar en una reducción de las retenciones al trigo, el maíz y la soja, de manera de aumentar el volumen exportador, la competitividad productiva y la generación de valor agregado.



Massa dijo que desde el 20 de noviembre y antes del 10 de diciembre buscará revertir junto al campo la idea de que "el Estado funciona como pata en la cabeza del campo".