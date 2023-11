El representante de AMET, Carlos Fontana, detalló la situación del paro docente

El secretario de prensa de la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), Carlos Fontana, hizo eco de la situación actual del paro docente en la provincia de Entre Ríos, expresando su insatisfacción con el incumplimiento gubernamental de lo acordado en Quién dice Qué."Los registros que nosotros tenemos indican que en la provincia el promedio de adhesión al paro superó el 85%. Es un nivel muy alto y marca el primer paro del año, motivado principalmente por cuestiones salariales. A lo largo del año, hubo momentos de alta tensión. Se logró estabilizar la situación durante el primer semestre, cuando la inflación se encontraba relativamente baja. Sin embargo, después de junio, conseguimos ajustar la base del cálculo a ese mes y se modificó la metodología, beneficiando a los docentes", señaló el representante de AMET a Elonce.En cuanto a la situación financiera, el representante gremial comentó: "Cundo tenemos un proceso inflacionario tan alto como el actual lo que se necesita es poder tener la plata de manera ágil y cuanto antes. En julio se cambia el procedimiento y llagamos al acuerdo en el que el gobierno nos anticipaba un porcentaje a cuenta del mes que íbamos a cobrar y luego cuando se conocía la inflación del mes se reacomodaba y nos pagaba un porcentaje por encima”.Sin embargo, el representante sindical expresó su preocupación: "Durante agosto y septiembre, este acuerdo se cumplió. No obstante, ahora se ha postergado todo. En este momento, estamos percibiendo el sueldo correspondiente a octubre, cuando en realidad deberíamos estar viendo reflejada la inflación de octubre en nuestros ingresos a principios de diciembre, al cobrar el sueldo de noviembre"."Estamos enfrentando un retraso financiero de dos meses, algo que, en tiempos de baja inflación, podía ser tolerable durante uno o dos meses. No obstante, con la inflación actual, la demora afecta significativamente a los trabajadores", puntualizó el portavoz.El representante de AMET abordó la disparidad entre el 103% al 30 de septiembre y el 110% que les fue pagado, aclarando que, debido al próximo aumento inflacionario previsto para octubre, el porcentaje acumulado podría elevarse considerablemente. "La forma en que se acumula la inflación no es algebraica. El aumento previsto para octubre, que será de aproximadamente el 10%, no se suma simplemente al 103% en el que nos encontrábamos. Este incremento del 10% implicará un impacto del 20% en la acumulación final", explicó.El representante gremial enfatizó: "El gobierno dilató el auxilio financiero que nos había anticipado y que es fundamental para nosotros. En la reunión paritaria del 18 de octubre, buscábamos cerrar el trimestre, un acuerdo que ya había sido solicitado desde el 5 de septiembre. Es fundamental considerar que el compromiso del gobierno actual con nosotros finaliza el 10 de diciembre".Sobre la reunión del 25 de octubre, con el ministro de Economía Hugo Ballay, el representante sindical indicó: "Luego de las elecciones, el ministro planteó que, a solicitud de las nuevas autoridades y con el fin de una transición ordenada, no se abonará un porcentaje correspondiente a octubre como se había acordado".Respecto al impacto en el poder adquisitivo de los docentes, señaló: "Comparado con enero, estamos perdiendo un 14% en términos de poder adquisitivo debido a los bajos salarios".Para finalizar y en relación a las acciones a seguir, el portavoz anunció: "Tenemos previsto un paro para el próximo jueves. En materia salarial, nuestro sindicato, junto con AGMER, UDA y SADOP, estableció un frente gremial. Esperamos que el gobierno recapacite. Hemos estado colaborando estrechamente y, de repente, al final de su mandato, esto sucede. Si no se resuelve, el gobierno habrá fracasado en su compromiso con los docentes". (Elonce)