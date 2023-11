Jarupkin: "Apoyamos a Massa porque creemos en la unidad popular"

Julián Jarupkin, representante de Libres del Sur, estuvo en el programa Quién Dice Qué, de Elonce, donde indicó que “en Entre Ríos siempre fuimos claros de nuestro posicionamiento, desde el gobierno Macrista que fue donde aparecimos, hasta el gobierno de Alberto Fernández, hemos salido a la calle. Hemos sido coherentes. Cuando hay una necesidad de tener que salir a luchar, era una de las primeras opciones que elegíamos. El límite para quienes menos tienen es no comer. Si no salíamos a la calle no se comía”.



“En medio del balotaje nosotros vemos que los posicionamientos tan extremos no suman a las posiciones democráticas. Hemos ido tomando posicionamientos, hemos tenido candidatos propios a nivel nacional, a nivel local. Hemos logrado el armado de nuestra personería política y esperamos participar dentro de dos años con nuestros compañeros y compañeras. Nos guste o no llegamos a dos opciones”, dijo.



Indicó que “venimos siendo muy críticos del gobierno de los Fernández, ante un contexto inflacionario muy grande de Massa. Hemos estado en la calle durante el año. Los movimientos sociales hemos sido coherentes en los posicionamientos. Cuando nos sentamos a hablar, a discutir políticas, a llevar propuestas que salen del territorio a los sectores que tienen que ir a decidir el rumbo de nuestro país. En nuestro caso iríamos a acompañar en el balotaje a Massa. Lo hacemos creyendo en la unidad popular, en la transversalidad de las políticas. Si ingresan algunos proyectos que le hemos presentado, bienvenido sea. No hay otra opción del otro lado”.



“No hay apuesta hacia el otro lado. Creemos que hay un límite dentro de la dignidad, de lo que se puede hablar y negociar. Milei te dice que van a hacer que explote la sociedad, no importa si esa explosión económica se lleva por delante a más de la mitad del país”, dijo.



Comentó que “los movimientos sociales han generado cooperativas de trabajo que pongan veredas, postas sanitarias para atención mínima, entre otras cosas por necesidades que hay. Lo social es político. A nosotros se nos hace más fácil decidir entre Massa o Milei respecto a alguien que está más alejado del barrio, del territorio”.



“Hoy por hoy tenemos una asistencia de más de 80 mil viandas en la provincia, atendemos 55 merenderos. Es una red que se ha sostenido, tiene reconocimiento de los almaceneros, los kiosqueros, que nos ayudan a llenar las ollas. Lo social es político y queremos cambiarlo”, agregó. Elonce.com