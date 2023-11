El ministro de Economía presentó la reglamentación de precios de biocombustibles

Política Juan Manuel Urtubey hizo público su apoyo a Massa para el balotaje

El ministro de Economía, junto a la secretaria de Energía, Flavia Royon, presentaron la reglamentación de precios del bioetanol y biodiesel y el cierre del llamado para nuevos proyectos de bioetanol.“La mejor herramienta para derrotar la inflación es que Argentina exporte más de lo que importa, porque genera trabajo bien pago, porque genera divisas que fortalecen al Banco Central, pero sobre todas las cosas porque genera una revaluación de su moneda a partir de poner en los mercados del mundo el trabajo argentino”, remarcó Massa.“Tenemos un trabajo juntos, que a veces se da como hace 3 meses cuando eliminamos las retenciones a las economías regionales. Hoy el Maní la no paga más retenciones, junto con otras 33 economías regionales, porque hace 3 meses tomé la decisión de eliminarlas”, afirmó Massa.“Podemos agregar valor sobre la base de aumentar nuestras exportaciones y porque creo que podemos mejorar nuestras economías regionales sobre la base de aumentar nuestras exportaciones. Hoy la lechería tampoco paga retenciones”, subrayó el ministro.“Tenemos que pensar juntos, cuando termine la elección, para que no digan que hago anuncios de campaña, pero sí la obligación de bajar retenciones al trigo, al maíz y a la soja como una forma de aumentar nuestro volumen exportador, como una forma de aumentar nuestra competitividad productiva, como una forma de aumentar el trabajo y la generación de valor de nuestro campo”, dijo en referencia a los desafíos.“Es un trabajo que el 20 de noviembre y antes del 10 de diciembre tenemos que recorrer juntos para que esa idea de que el Estado funciona como una pata en la cabeza del productor en un año en el que las lluvias parecieran avizorarnos buena temporada, tenemos la responsabilidad de empezar a despejar a machetazos el camino para que gobierno, provincias, campo, agregadores de valor trabajemos y tiremos todos juntos para adelante por el desarrollo económico”, sostuvo Massa.“Si pudimos aumentar 40% para el año que viene la oferta de bioetanol, ¿por qué no podemos ponernos como objetivo aumentar 40% el cupo para el año que viene como una forma de aumentar la participación en el mercado como primer escalón a recorrer para unificar con Brasil?”, se preguntó el candidato de UxP.“Nuestro sector automotriz es absolutamente integrado con Brasil y tenemos que tener nuestro sector productivo absolutamente integrado con Brasil. Ya dejamos desde el 1 de noviembre precio establecido, regla clara para el año que viene a la hora de definir un modelo de negocio. Ya definimos un 40% de aumento en la participación por la sobreoferta que hubo. Ahora viene el tiempo de definir 40% al igual que en la oferta de aumento de la participación en cupo para que tengamos la oportunidad de generar en el interior de la Argentina más trabajo con valor agregado”, explicó.“Además, en momentos en que escuchamos del cierre de los parques del cambio climático no existía, porque el tema ambiental siempre cambia la agenda mucho antes que la mayoría de la dirigencia política, tenemos que bajar las emisiones de carbono y además consolidar el acuerdo con Unión Europea de producción libre de deforestación es un trabajo que tenemos que hacer juntos, gobierno nacional, gobiernos provinciales y sectores productivos”, resaltó.“No hay trabajadores sin empresas y no hay empresas sin trabajadores porque es mentira que la Argentina se construye sobre la base de la pelea entre el capital y el trabajo. La Argentina se construye sobre la suma del capital y trabajo. Es mentira que la Argentina se construye sobre la pelea entre el interior y la ciudad”, dijo Massa.“Cada vez que entramos en crisis en las 60 manzanas de la City fue el interior de la Argentina con la producción y el trabajo el que volvió a poner de pie la Argentina y esta tampoco va a ser distinta”, dijo y agregó que “sin dudas con la fuerza de la producción y el trabajo del interior de la Argentina, Argentina va a volver a salir adelante, va a tener exportaciones como se merece y una moneda fuerte que es, en definitiva, lo que tenemos que construir entre todos”, concluyó.