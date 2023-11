Massa brindó su respaldo a las fuerzas de seguridad y les agradeció su trabajo

El ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, remarcó: "Somos muchos los que nos dedicamos a la función pública y tenemos vocación política, y por eso creemos que no hay mejor herramienta para el cumplimento de la ley que contar con fuerzas de seguridad profesionales, equipadas y respetadas. Sepan que, de mi parte, tienen todo el respaldo para salir a la calle, defender la Constitución y, sobre todo, la vida y bienes de los argentinos".



El ministro formuló estas declaraciones durante una ceremonia que se desarrolló en la Escuela de Cadetes Comisario General Juan Ángel Pirker, donde se conmemoró la semana de la Policía Federal Argentina, una fuerza creada hace 202 años.



En ese marco, el candidato agradeció el trabajo de los efectivos de la policía por el "esfuerzo anónimo y silencioso" y "muchas veces en condiciones de enorme dificultad" para "cuidar a los argentinos".



"Arriesgan sus vidas y lo hacen pensando en el otro. No hay acto mayor de amor por nuestra Patria que la elección que año a año hace cada promoción de cadetes y la entrega que realiza hace cada uno de los familiares de los integrantes de las fuerzas de seguridad", subrayó.



A su vez, sostuvo que es responsabilidad del Estado "dotar a la Policía y a todas las fuerzas de las herramientas para trabajar mejor" con instrumentos logísticos y tecnológicos.



"Quiero agradecer el trabajo conjunto en la jerarquización salarial y la eliminación del impuesto a las Ganancias en el salario de todos los trabajadores de las fuerzas de seguridad", afirmó.



Finalmente, Massa aseguró tener "en claro" que el Estado argentino "debe profesionalizar aún más nuestras fuerzas de seguridad" y reconoció que el esfuerzo de cada uno de los miembros de las fuerzas "a veces cae en saco roto cuando la justicia no actúa con la consecuencia con la que actúan las fuerzas de seguridad".



Luego de entregar reconocimientos y promociones por las tareas desempeñadas a miembros de la Fuerza Policial, Aníbal Fernández también ponderó "el esfuerzo que hacen todos los días los hombres y mujeres a quienes le confiaron el uniforme".



Fernández destacó el rol que desempeña el ministro de Economía "para que crezcan y se desarrollen" las fuerzas de seguridad mientras "tiene que hacer equilibrio todos los días y tratar con lo más complicado".



"Todo eso sigue siendo un beneficio para la sociedad y el hombre y mujer que camina por la calle esperando que sus fuerzas de seguridad los cuiden y protejan en cuanto sus bienes, vidas y libertades. Felicitaciones, gracias por todo y que Dios los bendiga", concluyó el titular de la cartera de Seguridad.