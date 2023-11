Paritaria Estatal: ATE y UPCN insisten con que haya “un ofrecimiento salarial”

Política Provincia convocará a los gremios una vez que se conozca la inflación de octubre

El gobierno provincial propuso a los gremios estatales reunirse una vez conocida la inflación de octubre. Actualmente, el aumento salarial de la provincia alcanza el 110 por ciento, frente a una inflación de 103 por ciento.Tras el encuentro paritario, los representantes de los gremios UPCN y ATE, brindaron su opinión asobre lo acontecido.y que también se fije una pauta para diciembre, ya que debido al cambio de gobierno será difícil concretar una reunión paritaria en esa fecha”, expresó la secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez, a Elonce."Desde UPCN planteamos dos puntos para que analice el gobierno y queremos una respuesta que no pase del día miércoles., amplió Domínguez.En este sentido, señaló que “. Si el miércoles no se produce una reunión con novedades importantes realmente será preocupante. Esperamos que volvamos a tener a inicios de la semana que viene una reunión para definir la paritaria estatal”.Por su parte, el secretario general de ATE, Oscar Muntes, coincidió con los planteos de UPCN y sostuvo que “necesitamos certezas sobre el salario más allá que se estableció una reunión.para parar la ansiedad de los trabajadores, entendemos que la situación es muy difícil, pero representamos a los trabajadores. Nos preocupa que en la reunión no se hable de los trabajadores, porque se hace más difícil avanzar”.“Los trabajadores del Estado no son los responsables de los resultados de las elecciones. Pedimos que la paritaria sea el ámbito donde se discuten los salarios y condiciones laborales”, mencionó Domínguez-