Agentes sanitarios pretenden impulsar modificaciones a la ley que los contempla

En el marco del Día del Agente Sanitario, se desarrolló una reunión vinculada a las modificaciones de la ley que los nuclea; fue este viernes en la sede de UPCN en Paraná.“Pasaron más de 20 años de la aprobación de la ley y se necesitan modificaciones porque ha quedado desactualizada; con el paso de los años, cuando ocurren recategorizaciones -como ocurrieron en estas últimas dos gestiones- los agentes sanitarios quedan sumamente atrasados porque en el escalafón queda descontemplada su situación”, analizó ala secretaria gremial de UPCN Entre Ríos, Cristina Melgarejo.Y continuó: “Ha sido mínimo el aumento que tuvieron y no tienen una carrera a la que puedan acceder, con lo cual, están muy limitados”.Asimismo, apuntó a “desigualdades” entre agentes sanitarios y promotores de salud en la provincia, “porque esta última figura se incorporó hace pocos años y no todos tuvieron la posibilidad de pasar de carrera, porque no fueron contemplados por el ministerio”.En la oportunidad, Facundo Hirschfeld, contó sobre los alcances de la profesión. “Hace 18 años soy agente sanitario y me desempeño en Clínica Escolar; nuestro rol implica la visita domiciliaria, el seguimiento familiar, control a niños y embarazadas. Somos el nexo entre la comunidad y el centro de salud o el hospital. Nuestro trabajo fue fuerte durante la pandemia porque estuvimos en la primera línea, acudíamos a las casas cuando las familias no podían salir, y después asistimos en los grandes centros de vacunación”, contó a Elonce.“Nuestro desafío es modificar la ley para tener una recomposición acorde a otros escalafones, porque nuestra carrera quedó atrasada en el tiempo; lo primero que necesitamos es la modificación de la ley porque, si bien nuestras funciones están específicas, hay artículos que quedaron atrasados”, explicó el agente sanitario.Melgarejo agregó que el reclamo que encabezan los agentes sanitarios ya fue planteado ante el ministerio de Salud, “pero todo terminó en aplausos y después se olvidaron de los compañeros que pusieron todo durante la pandemia”."Cada 3 de noviembre se celebra en Entre Ríos el #DíaDelAgenteSanitario, una nueva oportunidad para reivindicar estos trabajadores que cumplen un rol esencial en materia de atención primaria ya que desarrollan acciones de prevención, promoción y educación de la salud más en los momentos actuales de #Pandemia por #Coronavirus", indica el portal de la cartera sanitaria de la provincia.