"Ninguna persona de fe puede inclinarse por una propuesta electoral inhumana"

El cura José María “Pepe” Di Paola, integrante del Equipo de Sacerdotes para la pastoral en las villas de la Ciudad y el gran Buenos Aires, afirmó este jueves que "ninguna persona de fe puede inclinarse por una propuesta electoral antivalores e inhumana" como la que representa el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, de cara al balotaje del 19 de noviembre.En declaraciones radiales, Di Paola criticó al postulante libertario: "Un hombre de fe no puede apoyar propuestas inhumanas, antivalores, sea cristiano, católico o profese el credo que profese y es lo que plantea este candidato (Milei), un retroceso en la civilización".El cura añadió que la propuesta electoral de Milei implica también un retroceso para quienes creen "en una mirada responsable sobre el cuidado de la vida" y recordó que tanto el economista ultraliberal como sus representantes partidarios "tuvieron palabras de acuerdo con la utilización de las armas y la venta de órganos".En este punto, recordó que "ninguna religión" está de acuerdo con estos postulados y que "cualquier persona que se sienta ligada a un tipo de humanismo, no puede estar de acuerdo"."Ninguna religión abraza estas propuestas inhumanas como es la venta de órganos. Es algo manejado por una mafia que preocupa a la humidad y que acá se quiere presentar como algo civilizado", observó el religioso.En sus dichos, el miembro del Equipo de Sacerdotes para la pastoral en las villas de la ciudad apuntó contra el referente de La Libertad Avanza (LLA) por sus ataques al Papa Francisco: "Francisco nos dice de abrazar al inmigrante y buscar la felicidad de todos. No piensa en la idea de una libertad individualista como la que gritan en cada acto los partidarios de Milei. Por eso, para los predicadores del odio, la justicia social es una mierda. Por eso creo que ningún hombre de fe puede inclinarse por esta propuesta electoral".En ese sentido, señaló que sus propuestas electorales e ideas "son todas contrarias a lo que plantea el papa Francisco, que habla de una humanidad solidaria y cree en la vida".El cura concluyó la entrevista confirmando su voto para el candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa. "El voto tiene que ser para quienes defienden al Estado y están a favor de que haya educación y salud para todos. Tenemos que apoyar a que no quiere que los jóvenes lleven un arma al colegio y combatan las adicciones", señaló.Previo a las elecciones generales, el sacerdote mantuvo una línea similar y criticó la propuesta de dolarización: “Lo más importante es que la gente piense antes de votar. Los que estuvimos en el 2001 sabemos lo que es no tener nada y tener que vivir una crisis sin nada, justamente producto de la salida de la dolarización en la Argentina, que terminó en un caos terrible”.“Ese caos se tradujo en una Argentina paralizada. Conseguir un medicamento, los alimentos para los comedores, era titánico”, continuó el sacerdote durante la eucaristía en apoyo al Sumo Pontífice, celebrada a principios de septiembre.En la parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé, ubicada en el barrio 21-24 de Barracas, “Pepe” remarcó: “Tenemos un líder planetario (el papa Francisco) con valores que pueden unir a la humanidad y eso hay que valorarlo”.El cura pidió “remontarse a la historia de la Argentina” para entender los efectos de la dolarización como política económica, y pidió “pensar en el otro”. Fuente: (Ámbito-Télam-Crónica)