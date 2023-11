UPCN pide paritaria de Salud para tratar francos adeudados a enfermeros

Se recordará que tras el reclamo iniciado por personal de Enfermería del Hospital San Martín –con el apoyo de UPCN- para la devolución de 12 mil francos adeudados, meses atrás, el ministerio provincial de Salud otorgó 18 suplencias en el mayor nosocomio de la provincia, devolviéndose de este modo, alrededor de 1.800 francos, de junio a septiembre de este año.



Ahora, para que a esos 18 agentes se los asigne a cumplir dotación, trascendió que la cartera sanitaria forzó a las autoridades del hospital a comprometerse a no solicitar más suplentes para cubrir francos, advirtieron desde el sindicato.



"Yéndose este gobierno, el ministerio de Salud sigue resolviendo situaciones unilateralmente, sin respetar el reclamo realizado en su momento e ignorando a este Sindicato", cuestionó la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez.



Y advirtió que la medida tomada por la cartera sanitaria entrerriana "implica que los más de 10 mil francos que resta devolver, no solamente van a seguir siendo adeudados, sino que la problemática se va a profundizar, porque hay una cuestión de fondo que nadie quiere reconocer y es el déficit de personal en el Hospital San Martín".



Aseveró, en ese sentido, que "la Ley de Enfermería no nos alcanzó para resolver esto, porque el problema es estructural". Y al respecto expresó que "es un tema que se extiende en el tiempo y tenemos que plantear una solución que nos permita proyectar la situación para evitar un inconveniente mayor y para que se respeten los derechos de los trabajadores".



"Ante el hecho de que el ministerio nos ignora y nadie se hace cargo de la recarga de trabajo y la deuda de francos, pedimos la Paritaria Sectorial de Salud para abordar este tema y que la Secretaría de Trabajo sea una garantía", explicó la dirigente gremial.



"No sabemos qué va a pasar en diciembre y el Hospital tiene que seguir funcionando", argumentó y subrayó: "Este debe ser uno de los primeros temas de agenda del próximo gobierno".



También advirtió que "viene una época de licencias anuales y hay un gran porcentaje de enfermeros y enfermeras que no son de planta permanente. Ellos deben tomarse su licencia como corresponde y no tienen suplentes, no habrá nadie que los reemplace".



Tras cuestionar "las decisiones que se toman a espaldas de los trabajadores y traen un doble perjuicio, porque no les van a devolver francos y porque limitan la cantidad de suplentes", Domínguez preguntó: "¿A quién le está cuidando los recursos la ministra de Salud? El déficit de personal de Enfermería afecta principalmente la calidad del servicio y a las y los trabajadores, ya que se ven sobrecargados y exigidos".



"Quien trabaja merece su remuneración. Por tanto, si no pueden devolverle al personal sus francos, que los paguen, porque con el trabajo de la gente no se juega. Salvo que la intención sea dejar abierto el conflicto en el hospital más importante de la provincia", advirtió.



"Esperamos que rápidamente la Secretaría de Trabajo tome intervención para facilitar un acuerdo que mantenga el objetivo por el cual se planteó el otorgamiento de suplencias de franqueros acorde a una situación que todavía claramente no se resolvió", expresó.