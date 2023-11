Diputados retomó el análisis del proyecto sobre financiamiento educativo

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados retomó esta tarde el análisis del proyecto de ley de Financiamiento Educativo, que establece un aumento de la inversión anual, durante un plazo de siete años, desde el 6% hasta el 8% del PBI.



En la apertura de la reunión informativa, la presidenta de la Comisión de Educación, Blanca Osuna, dijo que “la Argentina tiene en materia de financiamiento un requerimiento que es básico, que es fundamental y que es la concurrencia de esfuerzos entre la Nación y las provincias”.



“Este proyecto de ley que hoy tenemos en manos, pone un énfasis especial en lo que es el monitoreo de su cumplimiento, la evaluación permanente y la información transparente, que quienes tenemos la responsabilidad de hacer cumplir esta ley y de ejecutarla, tanto en materia de las responsabilidades nacionales como las jurisdiccionales, efectivamente se cuente con esa información”, explicó la diputada nacional (FdT).



Luego, la ministra de Educación de Catamarca, Andrea Centurión, expresó que “es muy importante este financiamiento” y planteó que “como provincia apoyamos este incremento presupuestario en inversión, porque creemos en la educación pública gratuita, de calidad, y que aquí, en manos de ustedes, está hacer respetar este precepto constitucional de garantizar el derecho de enseñar y aprender y permitirnos con este financiamiento trabajar para que los chicos estén donde tienen que estar”.



La vicejefa de Gobierno electa de la Ciudad de Buenos Aires, Clara Muzzio, dijo que lo que trata el proyecto de financiamiento educativo “es fundamental” y resaltó que “si hay un área en la que realmente vale la pena apostar e invertir es en educación”.



“Es importante el cumplimiento de las normativas hoy vigentes y que las propuestas de este nuevo proyecto se tienen que dar en un marco determinado y que, por ejemplo, es importante que exista un régimen de incentivos aplicados en función de resultados concretos y que los recursos que se están hablando se distribuyan de manera equitativa y eficaz”, afirmó la actual Ministra de Espacio Público e Higiene Urbana.



Asimismo, el diputado nacional electo (JxC) Sergio Siciliano, sostuvo respecto al objetivo de alcanzar el 8% del PBI para el financiamiento educativo, que “la ley no establece cómo lo vamos a alcanzar, de dónde va a salir ese dinero y qué pasa con aquellas provincias que tienen mayores dificultades en esta proporción que se plantea, respecto de qué esfuerzo tiene que hacer cada jurisdicción y qué esfuerzo hace la Nación, qué pasa cuando no sucede”.



En tanto, la presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernández, dijo que “no puedo separarme de las discusiones públicas que hoy estamos dando como movimiento estudiantil, me preocupa que ese consenso generalizado (el de la educación como un derecho humano fundamental) está en riesgo o por lo menos está en puja y ahí tenemos una responsabilidad. Todos quienes estamos aquí presentes de fortalecer los diálogos con la sociedad para que eso vuelva a ser un consenso absolutamente indiscutible”.



Al finalizar la reunión, la presidenta de la comisión, Blanca Osuna, informó que en los próximos días se convocará a la siguiente reunión informativa prevista.



De la reunión participaron Pablo Urquiza, de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (PBA); Diego Turkenich, subsecretario de administración de la Dirección General de Cultura y Educación (PBA); Aida Laura Garrafa Hakim del equipo educativo del gobernador electo de San Juan; y José Thomas, director General de Escuelas de Mendoza.



También participaron el vicegobernador electo de la provincia de Chubut, Gustavo Menna, el legislador electo de la CABA Sergio Siciliano, la vice gobernadora electa de Entre Ríos, Alicia Aluani, el vicerrector de la Universidad de General Sarmiento, Germán Pinaso, y el rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Arnaldo Medina, entre otros.



La reunión es la tercera en el cronograma de trabajo, que ya incluyó una inicial con la visita del ministro de Educación, Jaime Perczyk, y una segunda con la asistencia de académicos y especialistas en la materia.



El texto busca implementar un sistema nacional de evaluación que incluye operativos estandarizados y educación formativa, junto con la evaluación de programas educativos, el monitoreo del financiamiento a la educación por parte del estado; y fija un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase para los establecimientos educativos de todo el país.



Entre los objetivos y metas comprendidos en el proyecto, se encuentran también la construcción de nuevos jardines de infantes y maternales, entrega de libros en modalidad uno a uno y darle continuidad a la jornada extendida en las escuelas.



El proyecto contempla, además, incorporar robótica y programación en las escuelas secundarias, dar continuidad a las becas Progresar y Manuel Belgrano; financiar la construcción de nuevas escuelas técnicas y cumplir con el derecho a la Educación Sexual Integral (ESI) como marca la Ley 26.150.