Escrutinio definitivo: Justicia desestimó denuncias de LLA por fraude

Luego de las elecciones generales del pasado 22 de octubre, cientos de usuarios en redes sociales difundieron resultados electorales y agitaron la bandera del fraude electoral. En este marco, la Justicia Nacional Electoral (JNE) desestimó las denuncias: "El único escrutinio válido es el definitivo".



Las supuestas irregularidades detectadas por autoridades de mesa y usuarios de redes sociales que identificaron un recuento deficiente de votos se dieron en el marco del escrutinio provisorio y en la previa del recuento definitivo. Las especulaciones, con el correr de los días, aumentaron por parte de dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) y de La Libertad Avanza (LLA).



"No hablamos de fraude electoral, sino que marcamos que existieron denuncias por irregularidades que se canalizaron a través de una web que se lanzó ese fin de semana, y se llegaron a totalizar 5.000 denuncias", le explicaron a Ámbito desde el entorno del candidato libertario, Javier Milei.



A través de X (ex Twitter) y de una plataforma lanzada por el espacio libertario el mismo día de los comicios, los usuarios realizaron diversos reclamos tras el descubrimiento de "1700 mesas con 0 votos a la oposición y 100% de votos al oficialismo". En una mesa de Santiago del Estero, por ejemplo, se denunció la omisión de 34 votos de Javier Milei tras el conteo provisorio de votos.



Fue en ese momento que la Justicia Nacional Electoral (JNE) hizo una advertencia a todas las fuerzas: “Frente a invocaciones de fraude sin fundamento que en estos días desinforman a la opinión pública y socavan a la democracia como sistema de creencias compartidas -en tanto desconocen que el único escrutinio válido es el definitivo a cargo de la Justicia Nacional Electoral- se vuelve necesario recordar tan trascendente hecho institucional, como un modo de poner de relieve el valor que revisten para la historia de la democracia argentina las elecciones periódicas, libres, transparentes y auténticas”. El misterio de las mesas con 0 votos y el escrutinio provisorio: cuál es la explicación Una alta fuente de los organismos electorales le confirmó a Ámbito que se trata de denuncias infundadas propias del desconocimiento: “Las mesas que presentan 0 votos se cuentan en el escrutinio definitivo (después del escrutinio provisorio) y, con el acta de escrutinio en mano, se subsanan los errores que pueden traer los telegramas, con lo cual, ese planteo en particular es injustificado, inverosímil y se basa en cierto desconocimiento del proceso electoral”. El conteo electoral en Argentina cuenta con tres grandes etapas: El escrutinio de mesa como paso inicial. Después de la votación realizada entre las 8 y las 18 horas del domingo, los fiscales y autoridades de mesa abren la urna, contabilizan los sobres y la cantidad de votos por agrupación y por categoría.

El escrutinio provisorio es el primer conteo de votos que se hace apenas termina la elección y está a cargo del Poder Ejecutivo. Su objetivo es informar a la ciudadanía los resultados preliminares, pero no tiene ninguna validez legal.

El definitivo, en tanto, es realizado por la Justicia Nacional Electoral (JNE), donde se utiliza el acta y el certificado de escrutinio de tu voto. Se trata de la única etapa con validez legal para la confirmación de los sufragios.

Según los números mostrados por la Dirección Nacional Electoral (DINE), y recogidos por Ámbito, ninguno de los cinco candidatos de las elecciones generales presenta una diferencia de más de 5.000 votos entre la fase provisoria y la definitiva. "Hay que tener en cuenta que ya se llevan 20 provincias escrutadas y la diferencia entre el escrutinio provisorio y el definitivo es ínfimo", agregan las autoridades electorales sobre la fase final del conteo en todo el territorio.



Desde la Dirección Nacional Electoral (DINE) aclaran que "la Justicia no informó que haya recibido ningún tipo de planteo formal. Nuestro vínculo con los apoderados, partidos políticos y responsables tecnológicos a lo largo de todo este proceso es y ha sido cordial y de trabajo, buscando que tengan la mayor cantidad de herramientas posibles para desarrollar su tarea”. Avanza el escrutinio y comienza la fiscalización para el balotaje El escrutinio definitivo, en tanto, ya finalizó en 20 de las 24 jurisdicciones argentinas. Restan contabilizar los datos pertenecientes a las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, San Luis y Tucumán. Los datos, según la Dirección Nacional Electoral (DINE) se publicarán esta semana y cerrarán el proceso final del conteo de votos.



Los principales referentes del PRO y de La Libertad Avanza (LLA), las dos fuerzas que acusaron fraude e inconsistencias en los comicios generales, ya preparan la fiscalización para el balotaje del 19 de noviembre. En las últimas horas se produjo un primer encuentro entre Cristian Ritondo, el senador José Torello y la exdiputada Paula Bertol, la excandidata a gobernadora bonaerense Carolina Píparo, Sebastián Pareja y Guillermo Ferraro con el objetivo de diagramar el cuidado de los votos entre ambas fuerzas políticas.