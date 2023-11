Massa: "El único secreto para el desarrollo federal es la inversión pública"

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, afirmó que "el único secreto para que exista desarrollo federal es la inversión pública" y prometió que, en caso de ganar las elecciones, será un mandatario que "entienda" que ese objetivo depende del "federalismo", al encabezar en La Pampa la firma del convenio para la restitución a la provincia de 21.500 millones de pesos en concepto de coparticipación.Al compartir el acto con el gobernador Sergio Ziliotto y más de 100 intendentes, entre actuales y electos, y de distintos sectores políticos, Massa abogó por un "proyecto federal" no sólo para "reducir asimetrías" en el país sino para "consolidar arraigo y desarrollo".En su discurso, el ministro y candidato señaló que "el único secreto para que exista desarrollo federal es con inversión pública en aquellos lugares donde sabemos que la escala de las inversiones que se necesitan no se pueden enfrentar con recursos locales o provinciales".Y, al dirigirse a la dirigencia pampeana, expresó: "Que cada intendente y funcionario, sin importar el partido al que pertenezca, sienta la tranquilidad de saber que va a haber un presidente que entiende que el desarrollo definitivo de Argentina depende del federalismo".Massa visitó esa provincia como parte de su gira federal para el balotaje del domingo 19 de noviembre y, con una agenda mixta entre la gestión y las actividades proselitistas, firmó con Ziliotto una serie de convenios, entre ellos uno que establece el pago a la provincia de 21.500 millones de pesos a 79 localidades para la construcción de viviendas familiares, informó el Ministerio de Economía, tras el fallo de la Corte Suprema que estableció la devolución de fondos coparticipables.Massa celebró la medida y destacó el hecho de ver a "intendentes de distinto color político atrás de un logro de la provincia para ponerle fin a un reclamo justo".También señaló, al hacer una "infidencia", que Ziliotto "es insoportable a la hora de defender la plata de La Pampa, porque pelea hasta el último centavo".Y sostuvo al respecto que "cuando cuidamos la plata de nuestros ciudadanos, estamos cuidando lo de todos, que es más importante que cuidar lo de cada uno individualmente".La actividad tuvo lugar en el hotel La Campiña, en Santa Rosa, adonde asistieron intendentes de distintos sectores políticos y Massa fue además declarado Huésped de Honor.Por su parte, Ziliotto remarcó que los fondos restituidos al distrito serán destinados a "inversión", a partir de objetivos fijados como políticas de Estado, y subrayó que La Pampa "tiene una histórica fortaleza financiera y un orden económico y administrativo".Para el mandatario pampeano, la "inversión pública" es "necesaria en provincias como la nuestra, donde el sector privado sólo funciona a partir de la sinergia entre lo público y lo privado".Y en un gesto de respaldo político, le expreso a Massa: "Tengo muy en claro que vas a seguir viniendo y muy seguido".Posteriormente, en un acto partidario en el Club Estudiantes de Santa Rosa, Massa le pidió a la militancia el "último esfuerzo" para ir a buscar el voto para UxP y destacó la labor de "aquellos que sintieron heridos en su orgullo cuando los resultados de las PASO mostraron que no éramos la fuerza política más votada y salieron con vehemencia a militar casa por casa".En ese discurso, Massa reiteró su postura de que "es en el diálogo y no en la pelea que se construye crecimiento para Argentina" y señaló que para la convocatoria "no importa que sean conservadores, radicales, o que hayan votado por izquierda o derecha"."Vayan y díganle que queremos tomarles la mano", remarcó.También expresó que "el campo argentino es el motor más importante que tiene para el crecimiento nuestra patria".