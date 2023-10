Desde enero, los programas sociales "pasarán al programa de inclusión laboral"

El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, adelantó que este miércoles se publicará en el Boletín Oficial una medida para que las personas con discapacidad no pierdan su pensión en caso de recibir una remuneración económica por su actividad laboral. Asimismo, detalló la iniciativa que transformará los planes sociales en planes de trabajo.En una conferencia, el ministro de Economía precisó que el anuncio sobre "la integración en el mercado de trabajo de las personas con discapacidad", que forma parte "del desafío de la inclusión en la Argentina": "Nos enfrentamos a la absurda contradicción de que quien tiene una pensión por discapacidad no puede acceder al mercado de trabajo porque se le suspende la pensión".A partir de este anuncio se "eliminará esa barrera que representaba para las personas con discapacidad un límite entre la pensión y el trabajo". "Desde mañana, las personas con discapacidad beneficiarias de la pensión que entren al mercado de trabajo no van a perder ni ver suspendida su pensión. Muy por el contrario, van a poder integrar la pensión a su ingreso en el mercado de trabajo", detalló."¿Cuál es el objetivo que recorremos? El de incluir, el de incorporar y ampliar las oportunidades de las personas con discapacidad en el ingreso al mercado de trabajo. Sentimos que este es el primer paso de un proceso en el que además debemos consolidar un proceso de inclusión", continuó el funcionario y llamó a "romper las barreras arquitectónicas a partir de un Estado que trabaje en el diseño de ciudades inclusivas".A su vez, la medida que se publicará en el Boletín Oficial tendrá "un nuevo cambio en el sistema de programas sociales". "Queremos que las personas dejen de ser beneficiarias de programas sociales para ser personas beneficiarias de programas de inclusión laboral", sintetizó.Sergio Massa explicó que la medida se aplicará a partir del 1° de enero "los programas sociales pasan al programa de inclusión laboral: van a tener capacitación laboral obligatoria, inscripción en las bolsas de empleo de cada una de las ciudades y gerencias de empleo y van a tener el control de contraprestación".