Massa a Bullrich: "Cuando las cosas explotan los lastimados son los argentinos"

"Me interesa siempre tener una mirada constructiva. Cuando las cosas explotan los que se lastiman son los argentinos, las empresas argentinas, los comercios, los ciudadanos, los laburantes", aseguró Massa tras reunirse con empresarios en la sede de la UIA.“No pienso en cómo lastimo al otro para ganar una elección, sino en cómo los argentinos pueden vivir mejor”, aseguró Massa y agregó que "en todo caso compito con propuestas, no tratando de destruir al otro”.El encuentro con la mesa chica de la UIA se planteó para que los industriales pudieran escuchar el plan del candidato de Unión por la Patria y también para que los hombres de negocios pudieran exponer los problemas que están teniendo para importar.La declaración del candidato de Unión por la Patria se da luego de que la ex ministra de Seguridad dijera en una entrevista en LN+ que "lo que nos está pasando es el anuncio de la tragedia argentina que el día 19 explota, explota. Está explotando antes. Ojalá explote antes”.Ante la respuesta de los periodistas, la ex candidata añadió: "Es que ya explotó, lo único que quieren es ganar las elecciones para llevar al país al 80 u 85% de pobres”.Por otra parte, afirmó que la reunión fue “muy buena”. “Les conté centralmente cuáles son los objetivos 2024-2027 en términos de equilibrio fiscal, de superávit comercial, de reducción de impuestos para las pymes, de eliminación de impuestos para aumentar las exportaciones, de blanqueo, laboral, pero sobre todo, de desarrollo industrial. Creo que tenemos que construir un país en el que la suma de trabajo y producción nos permita garantizar no solo el aumento de las exportaciones sino además el aumento del trabajo y la participación del salario en la distribución del ingreso”, dijo el titular del Palacio de Hacienda.Además, invitó a los representantes de la UIA a "participar de un Gobierno de unidad nacional, no solo en mesas de diálogo, sino activamente como funcionarios tomando decisiones y siendo parte del diseño e implementación de políticas públicas".Al ser consultado por el desarrollo industrial en un eventual gobierno de Javier Milei, consideró: "Martínez de Hoz, Cavallo y Macri. No hay mucho que explicar. Perdimos todos los proyectos industriales. Entre el 2015 y el 2019, se cerraron en la Argentina 30.000 PyMEs".Respecto a la escasez de combustibles y el conflicto con las petroleras de los últimos días, Massa aseguró que esta noche hará una evaluación de la situación de abastecimiento para tomar una determinación.En este sentido, señaló que "sin que se haya tomado ninguna decisión, de golpe apareció el combustible. Por más que intenten alguna maniobra especulativa de lock-out para forzar un aumento del 40% o del 20% del combustible, yo como ministro no lo voy a permitir. Si en esa maniobra especulativa pretenden aumentar su volumen de exportaciones porque tienen tipo de cambio diferencial y reducción de impuestos para exportar y perjudican a los argentinos, yo entre 5 empresas petroleras y 45 millones de argentinos, voy a elegir a 45 millones de argentinos"."Somos felices cuando aumentan sus exportaciones, somos agradecidos porque generan divisas para la Argentina, somos conscientes que generaron mucha inversión y mucho trabajo en toda la cadena de Vaca Muerta pero no pueden llevarse puesto el bolsillo de los argentinos", completó.Asimismo, en relación a la propuesta del candidato libertario de liberar los precios de la economía dejó en claro que "ahí aparecen los dos modelos de país. Con la liberación de precios que propone Milei, la nafta valdría $800 pesos, hoy está $320.No se puede plantear de un día para el otro llevar la nafta a $800 porque eso es destruir la economía del bolsillo de los argentinos".