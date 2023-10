"La reivindicación de cocineras es objetivo primordial de UPCN", dijo Domínguez

La Paritaria Sectorial de Comedores resolvió avanzar en 11 de los 28 puntos presentados por UPCN para continuar con la elaboración del nuevo Reglamento, e incluir a los restantes en el acuerdo del 2023, como un compromiso para la continuidad de la discusión el año próximo. "La reivindicación de las cocineras es un objetivo primordial de UPCN, por eso ya tenemos la agenda 2024", subrayó la Secretaria Adjunta, Carina Domínguez.



En la reunión que se realizó este martes, las partes acordaron discutir como prioritarios 11 puntos llevados por UPCN, y que sean homologados previo al cambio de gobierno. A su vez, que los 17 puntos restantes queden establecidos en el acuerdo paritario al que se arribe este año, como un compromiso para la paritaria sectorial del 2024.



"Los derechos tienen que ser reconocidos ahora, el año que viene y los que siguen, con continuidad institucional", expresó la dirigente y resaltó que "tras haber consolidado derechos básicos, ahora tenemos que ir a profundizar lo conseguido". Y aseveró: "Nuestra lucha no se termina".



"La reivindicación de las cocineras es un objetivo primordial de UPCN, por eso ya tenemos la agenda 2024", subrayó Domínguez y señaló que "ya sabemos qué temas tenemos que abordar para terminar el Reglamento".



Tras recordar que en primera instancia hubo una negativa de parte del Ministerio de Desarrollo para avanzar en los 28 puntos presentados por el Sindicato, finalmente se reconoció que sí son viables. "Indudablemente teníamos razón, pero no da el tiempo para avanzar con la totalidad de los puntos", explicó la Secretaria Adjunta de UPCN.



En ese sentido remarcó: "No podemos hacer un Reglamento a medias porque el Gobierno se va. Tenemos que hacer uno en serio para que quede para los próximos tiempos. Y el Gobierno entendió".



Durante el encuentro también se acordó iniciar con las comisiones técnicas el día miércoles 8 de noviembre a las 10:00 en la Dirección de Comedores. La paritaria quedó abierta hasta nueva convocatoria.



Puntos prioritarios



1- Ingreso. Este punto fue acordado en paritarias y notificado oportunamente a la Secretaría de Trabajo. De ser necesario se puede ratificar su vigencia. Además están de acuerdo en incorporar a los padrones de postulantes al personal que ya viene prestando servicios.



2- Cantidad de personal por alumnos. Se propone la conformación de una mesa técnica para la abordar este punto. Asimismo se aclara que el ámbito debería acotarse a las instituciones educativas.



3- Traslado: Código 029. Los requisitos se encuentran detallados en los decretos N° 2563/21 MGJ y 2939/22 MDS y Resolución 202/23 MDS, aclarando que se unificaron los criterios de trámite y de pago.



4- Rotación: Código 222. El marco para el otorgamiento del adicional son los decretos 478/11 MEHF y 4200/22 MEHF. Se propone discutir en mesa técnica la metodología de rotación.



5- Zonas muy desfavorables e inhóspitas. Se requirió al CGE remita la nómina actualizada de instituciones establecidas por Decreto N° 9799/05 MEHF Se propone la discusión en mesa técnica para trabajar el procedimiento para lo cual ya contamos con la nómina actualizada.



6- Incluir capítulo de igualdad de oportunidades. Se propone trabajar en la mesa técnica la forma de reflejar lo establecido en el Convenio 190 de la OIT.



7- Planificación del trabajo dentro del comedor. Se propone trabajar en la mesa técnica.



8- Reubicación del personal. Se propone trabajar en la mesa técnica los criterios para que no se den de manera arbitraria, considerando que a veces no se puede comprometer que las notificaciones se realicen con 30 días de anticipación, a fin de garantizar la cobertura de servicios esenciales.



9- Personal de cocina no tiene que manejar llaves de ingreso a la institución. Se comparte la postura y se reforzará la gestión ante las autoridades del Consejo General de Educación para la aplicación de la normativa vigente.



10- Incorporar la evaluación de desempeño. Se propone trabajar en mesa técnica.



11- Solicitar un mueble para el guardado de las pertenencias. Se propone trabajar en la mesa técnica la prohibición relativa a ingresar con bolsos, así como las gestiones para articular la mejora de los espacios físicos para el desarrollo de las tareas de cocina.