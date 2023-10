Bordet a referentes justicialistas: “El país necesita un presidente como Massa”

; acompañado por la vicegobernadora Laura Stratta; la intendenta de Villaguay, Claudia Monjo, el titular de Aduanas, Guillermo Michel, y el secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo, el mandatario provincial reunió a legisladores, intendentes y demás referentes, actuales y electos, para acordar aspectos de lo que será la campaña en Entre Ríos en apoyo la candidatura presidencial de Unión por la Patria en el ballotage del 19 de noviembre.“Es para plantear, de cara al balotaje presidencial, un trabajo vinculado al esclarecimiento de la Argentina que viene, cuál es el futuro que le depara al país con un presidente como Sergio Massa, y cuál es el futuro que le depara al país con un presidente como Javier Milei”, expuso Bordet aY continuó: “Estamos convencidos que el camino que Argentina necesita es el de un gobierno de unidad nacional, de consensos, diálogos y búsqueda de soluciones a los problemas para superar antinomias que nos dividieron durante muchos años. Del otro lado, lo que se presenta, es la improvisación en medio de un pacto espurio que se realizó de espalda al conjunto de la sociedad que confió un voto que se vio burlado, alguien que no puede generar gobernabilidad porque sus propios diputados se están yendo y viene a presentar un plan de ajuste sobre la clase media y la clase trabajadora”., remarcó el mandatario entrerriano.Consultado a Bordet sobre la ruptura de la coalición de Cambiemos, éste prefirió no opinar de la oposición y manifestó: “Es raro que a 48 años de un comicio electoral en el que se profirieron agravios como no se habían visto en 40 años de democracia, se pueda solucionar todo conPara el mandatario entrerriano, “eso no es lo que Argentina necesita y quiere” y recalcó:. Es que según insistió, del lado del candidato libertario, la propuesta es la de “la improvisación, la cercanía a lo caótico y la incertidumbre”.En relación a una eventual llegada de Massa a Entre Ríos, el gobernador ponderó: “Hicimos una buena elección en el país y la provincia, con lo cual, tenemos que trabajar en una cuestión clara para los entrerrianos: cuál es el futuro que nos espera en estos cuatro años”.En la ocasión, el intendente de Paraná, Adán Bahl, quien también participó del encuentro, comentó que, previo a la elección del 19 de noviembre, “será una campaña muy breve, de 20 días, pero muy simple de logística porque la comunicación y las deliberaciones se harán a través de los dos candidatos”.Para el mandatario municipal, el encuentro de este martes, iba a ser “una reunión operativa y confiados en que necesitamos un presidente con perspectiva federal para seguir construyendo un país, una provincia y localidades”.. Hoy convocamos a todo nuestro espacio para organizarnos operativamente. Massa es el único candidato que plantea un país con desarrollo, trabajo y producción para todos. Además, las provincias necesitamos alguien con visión y compromiso federal, que priorice el desarrollo integral del país”, manifestó el intendente de Paraná. Y continuó: “Enfrente tenemos un salto al vacío. Alguien que viene a ensayar medidas que fracasaron en otras partes del mundo. Los argentinos necesitamos alguien con experiencia y valentía para capear este último tramo de la crisis y a partir del año que viene, aprovechar las ventajas que el mundo nos ofrece y transformarlas en oportunidades de desarrollo y crecimiento para todos”.