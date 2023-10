La Sociedad Rural de Entre Ríos busca reunirse con el Gobernador electo

Las autoridades de la Sociedad Rural de Entre Ríos se reunieron y emitieron un comunicado que se titula “Transcurridas las elecciones provinciales, el campo entrerriano continúa soportando los graves efectos negativos de políticas públicas distorsivas y problemáticas irresueltas”.

En ese marco, hicieron un repaso por la compleja situación por la que está atravesando el sector y recordaron el compromiso asumido por los postulantes a la gobernación antes de las PASO: “Reunirnos pasadas las elecciones”.



En este marco y teniendo en cuenta que el candidato de Juntos por Entre Ríos, Rogelio Frigerio, resultó electo gobernador, el mensaje de la entidad rural se orienta hacia él: “Desde este espacio entendemos que, ante este frágil presente, llegó el momento de generar los ámbitos necesarios de interacción entre las instituciones provinciales y las recientes autoridades electas. La actual realidad así lo amerita y en esta línea trabajaremos”.



A continuación, el comunicado del Distrito Entre Ríos de la SRA:



Transcurridas las elecciones provinciales, el campo entrerriano continúa soportando los graves efectos negativos de políticas públicas distorsivas y problemáticas irresueltas.

La realidad de los productores entrerrianos no ha cambiado y continúa siendo la misma que hace muchos años, agravada por emergencias climáticas recurrentes y distorsiones que producen políticas públicas que desalientan a los sectores productivos. La grave falta de combustible que hoy vivimos en nuestra provincia es un claro ejemplo de esta situación que exteriorizamos, en el preciso momento que los productores debemos iniciar la siembra de los cultivos denominados “gruesa” (soja, sorgo, girasol, etc).



Otro ejemplo contundente en la misma línea es la actividad lechera, que examinamos en profundidad en la reunión que se desarrolló en el Establecimiento Lácteo La Rosalía, en Espinillo Norte, Departamento Paraná. Que si bien es un Tambo modelo de alta producción, no puede escapar a la dura realidad del sector, cuyos costos en su mayoría están dolarizados, mientras sus ingresos se perciben en pesos que ni siquiera son actualizados al ritmo de la inflación. Su resultado, un goteo de pérdida continúa y una descapitalización permanente que lo llevaría el mes próximo al cierre de su tambo (con capacidad de producir 30.000 litros diarios, ordeñando hoy solo 9.000 litros), al igual que muchos otros en Entre Ríos.



Durante los meses de marzo, abril, mayo y junio del presente año, los miembros del Distrito Entre Ríos de la SRA junto a cerca de un centenar de instituciones económicas, productivas y sociales de nuestra provincia, mantuvimos encuentros para impulsar una agenda que nos

contenga a todos y que busque resolver las problemáticas que nos aquejan a la mayoría de los entrerrianos. Las mismas fueron presentadas y expuestas a los cinco pre candidatos a Gobernador.



En ese entonces, nos expresamos en detalle sobre presión impositiva, infraestructura, energía, mercados, financiamiento, esquema cambiario, salud, educación, justicia, entre otros ítems. Y recibimos, de parte de cada uno de ellos, su compromiso público de reunirnos pasadas las elecciones con las autoridades electas para trabajar de manera conjunta sobre esta plataforma.

Desde este espacio entendemos que, ante este frágil presente, llegó el momento de generar los ámbitos necesarios de interacción entre las instituciones provinciales y las recientes autoridades electas. La actual realidad así lo amerita y en esta línea trabajaremos.