Bullrich sobre la situación del país: “Ojalá que explote antes del balotaje”

"Formosa va a ser un poroto"

La excandidata presidencial de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich volvió a manifestar su apoyo al libertario Javier Milei y advirtió sobre la situación económica con una polémica frase: "Lo que nos está pasando es el anuncio de la tragedia argentina que el día 19 explota. Está explotando antes, ojalá explote antes, porque la realidad la gente la tiene que saber", lanzó la excandidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, antes de que los periodistas que la entrevistaban le cuestionaran la frase advirtiendo que perjudicaría a "todos".De inmediato, Bullrich intentó corregirse: “No es que ojalá explote, es que ya explotó, están tirados arriba”, se corrigió la exministra de Seguridad durante el mandato de Mauricio Macri, al tiempo que agregó que lo único que quiere el oficialismo es “ganar las elecciones para luego ir a una situación de llevar al país a un 85 por ciento de pobres”.La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, afirmó este lunes que si Sergio Massa gana el balotaje del próximo 19 de noviembre, el kirchnerismo "se queda 30 años más" e ironizó con que "Formosa va a ser un poroto", en relación a los ocho mandatos consecutivos que lleva de Gildo Insfrán en esa provincia como gobernador.“Cuando, lamentablemente nosotros no entramos al balotaje, esa noche me quedé pensando y pensé que no quería vivir 30 años más de un partido único que se coma todo un país destruido. Si gana Massa, se quedan 30 años, Formosa va a ser un poroto, se terminan las posibilidades, la impunidad va a quedar impune”, reflexionó en una entrevista con LN+.

Diferencias internas

Por otro lado, en medio de la fuerte interna que se desató en Juntos por el Cambio debido a las posturas antagónicas respecto del apoyo a Milei, Bullrich reconoció diferencias dentro de la coalición opositora y admitió contó que “hace mucho tiempo existen dos miradas muy distintas de cómo ver el país”.“Ganamos las elecciones de 2021 pero no quisimos romper Juntos por el Cambio porque era una herramienta importante”, agregó.En ese contexto, volvió a hacer hincapié en su victoria en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ante Horacio Rodríguez Larreta: “La mirada que ganó fue la nuestra porque fue la que ganó las PASO. Una mirada con un Estado razonable, con empresas privadas, más una mirada valiente contra lo que son las mafias que vienen gobernando”Respecto de a qué candidato irán dirigidos los votos radicales, especialmente luego de que referentes de la UCR como Martín Lousteau y Gerardo Morales manifestaran su rechazo al aspirante de La Libertad Avanza, Bullrich consideró que la gran mayoría irán destinados al economista libertario.“La mayor cantidad de radicales va a votarnos a nosotros, ya es un ´nosotros´ porque apoyamos y vamos a defender nuestros valores, ya se está armando ´Los radicales por la Libertad, va a haber muchos más radicales que van a votar esta alternativa que la de Massa”, argumentó. Fuente: (Clarín)