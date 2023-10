Rogel: "Yo voto a Massa, su propuesta es más democrática que la de Milei"

En la Casa del Partido de la UCR, se conmemoraron los 40 años de continuidad democrática, la cual comenzó con el triunfo de Raúl Alfonsín el 30 de octubre de 1983.Al respecto, Fabián Rogel, dirigente radical y diputado provincial electo, dialogó con el programa, de“Más allá de los radicales y Alfonsín, se conmemoró la vuelta de la democracia y la continuidad de lo que hacía la democracia. Tengo el disconformismo de que cuando aparecen personajes como Milei y demás, que no creen ni siquiera en la democracia, deberíamos haber muchos más radicales”, expresó.Se refirió al discurso que brindó y comentó: “Destaqué la figura de Alfonsín. Hablé también sobre mi libro, que son Crónicas de la continuidad de los 40 años de democracia. Lo he puesto al servicio de todos los radicales. Al radicalismo le debo mucho. Lo ofrecí a la concurrencia, porque es gratis. La democracia me ha dado mucho, el radicalismo también. He sido diputado de la provincia, esta vez voy a ser por segunda vez después de 20 años diputado provincial. He sido Convencional radical, reformé la Constitución, fui diputado nacional”.Comentó que “destaquée que los gobiernos radicales, aún el de Fernando de La Rúa, que no pudo terminar su mandato, habían cumplido con el apostolado de cumplir con su palabra. Alfonsín comenzó su función comprometiéndose a derogar las leyes que habían dejado los militares, principalmente la de autoamnistía. Él decía que no podía haber continuidad democrática si no se derogaba esa ley y otras que los propios militares habían dictado. Lamentablemente, el Justicialismo ha hecho un abuso. Todos los muertos, los desaparecidos, los mártires son de ellos. Alfonsín logró poner a consideración y derogó las leyes de los militares. El peronismo, lamentablemente, votó en contra. En las crónicas quería echar un poco de luz al respecto”.Por otra parte, se refirió al balotaje presidencial de noviembre y opinó: “Yo sé lo que no voy a votar. Los radicales tenemos que hacernos cargo de que no tenemos competitividad, jugamos mucho a la interna, y la interna termina siendo una deformación que termina en internismo. En estos 40 años de democracia hay que dejar el gorilismo, que siempre anida un poco en los radicales, y apostar a los hombres que más allá de sus efectos y errores, como el actual gobierno, apuestan a la democracia”.“No tengo dudas de que Massa tiene sus defectos, gobierna, es ministro de Economía, pero es una propuesta más democrática que la que representa Milei. El Comité Nacional declaró la amnistía en estos dos procesos, pero dejó liberada la elección a la ciudadanía y hay que ejercer el derecho. Yo voy a votar por Massa”, declaró.El Comité Nacional “dejó sentada su posición y el provincial también. Cada ciudadano puede optar por lo que crea. El voto en blanco es una realidad que en algún momento tuvo razón de ser en Argentina, pero como argentinos tenemos que ir a cumplir con nuestra obligación y votar. Yo voy a votar a Massa”, reiteró.