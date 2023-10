Julio Rodríguez Signes explicó los motivos para continuar como fiscal de Estado

Julio Rodríguez Signes, fiscal de Estado de Entre Ríos, visitó el programa "Quién dice Qué" y brindó sus motivos para permanecer en su cargo a partir del 10 de diciembre, independientemente del cambio de gestión. En sus declaraciones a, expresó:"Existen tres razones fundamentales. La primera es de índole jurídica, ya que el artículo 209 de la Constitución establece la estabilidad de funcionarios si desempeñan correctamente sus tareas, un precepto vigente desde la Constitución de 1933. ¿Por qué se cumple ahora y no antes? Porque también interviene la voluntad política, no es solo un asunto jurídico.indicó."En mi caso, se trata de un asunto constitucional; la reforma de la Constitución ratifica lo que ya establecía la de 1933.Y la tercera razón es la consistencia de un equipo de trabajo. No soy solo yo, la Fiscalía de Estado gestiona más de 500 juicios. Soy uno más de un equipo de 130 personas que no solo lleva juicios, sino que realiza diversas actividades de manera regular y coherente", agregó.Asimismo, señaló que:En el Índice de Desarrollo Humano elaborado por Naciones Unidas, que mide educación, salud e ingresos, la provincia se ubica constantemente entre el puesto 11 y 12 entre las provincias argentinas. Argentina está en el puesto 45 a nivel mundial, y Entre Ríos en el 12. Considero que podemos estar entre las 6 primeras provincias, y eso es una meta constante".Sobre su continuidad después de ocho años de gestión, respondió: "Existen razones jurídicas, políticas y mi voluntad de respaldar un equipo y la defensa de la provincia. Creo que todavía tengo cosas por hacer y experiencias para aportar en la gestión".En cuanto a las necesidades de la provincia, destacó dos temas fundamentales en su ámbito: "Además de la administración general de los juicios, tenemos dos temas fundamentales en mi ámbito. Laes uno, ya que debemos brindarle consistencia y continuidad. Entre Ríos debe vincularse directamente a la hidrovía, lo cual es crucial para el desarrollo económico y social de la provincia. Asimismo, está la cuestión del vínculo a través de los puertos provinciales. Entre Ríos cuenta con cuatro puertos importantes: Diamante, Uruguay, La Paz e Ibicuy, los cuales están administrados por el Estado Provincial a través de entes portuarios"."Otro aspecto relevante es el gas, del cual la provincia tiene la propiedad del gasoducto, construido a partir del gobierno de Montiel en los años 80. Todas las obras de gas las realizó la provincia; sin embargo, el servicio de distribución está a cargo de GasNea. El gobernador firmó el año pasado un decreto que le quita el uso del gasoducto, pero el servicio público de gas lo otorga Energas, no solo a Entre Ríos, sino también a las provincias de la novena región, ya que la zona de distribución de GasNea abarca Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. Por lo tanto, somos cinco provincias involucradas en este tema".Para concluir y respecto al ballotage, manifestó: "No tengo dudas, soy un hombre democrático y entiendo que el candidato Milei no está en sintonía con los pactos de derechos humanos. En la opción del ballotage, me inclino por el candidato Massa, ya que no podemos retroceder en conquistas esenciales de derechos humanos".