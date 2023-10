Koch pidió garantizar “un gobierno amplio, de coalición y de consenso”

El ballotage por la Presidencia de la Nación se dará el próximo 19 de noviembre y contará con la posibilidad de elegir entre Sergio Massa y Javier Milei. Desde el espacio de Unión por la Patria, Daniel Koch salió a referirse a la gestión que tuvo en Vialidad Nacional y el trabajo que conlleva la transición con el nuevo gobierno y el deseo de que el oficialismo se mantenga al frente del país.En primera instancia, habló de su puesto actual en Vialidad y proyectó culminar las obras públicas en la Municipalidad de Paraná. A pesar de los inconvenientes que tuvo durante su gestión, la calificó como “más que brillante” a su función.Más allá de esperar los resultados del escrutinio definitivo para saber si obtiene una banca como diputado provincial, sabe cuál es el rol que hoy tiene dentro de Unión por la Patria: “Estoy dentro de un proyecto y dentro de ese proyecto lo veía a Beto Bahl como Gobernador. Tenía muchos proyectos que habíamos hablado y desarrollado por la experiencia que uno había adquirido en Vialidad en estos cuatro años”.Por otro lado, reflexionó: “Las cosas no se dieron como uno esperaba. La gente tiene la razón cuando elige y hoy estoy abocado de lleno a que Sergio Massa sea Presidente. Poco me preocupa el lugar. A los lugares los haces grandes o chicos en base a tu trabajo. Llegué a Vialidad, que prácticamente no existía y la pudimos poner de pie, grande, visualizarla y que todo el mundo la atravesó. Eso a uno lo llena de satisfacción”.El 19 de noviembre es el gran objetivo para quien supo ser candidato a la intendencia por el Frente Renovador cuando Massa fue candidato a Presidente por primera vez. Por eso, mencionó que puertas adentro desde el espacio político reconocen que “el trabajo tiene que ser incesante”. En esa línea, informó que mañana habrá una reunión entre Gustavo Bordet y todos aquellos candidatos que ganaron y perdieron a lo largo y a lo ancho de la provincia.”, remarcó sobre el objetivo de Unión por la Patria de cara al balotaje.Trajo a colación a Ricardo Alfonsín, en el marco de los 40 años del regreso a la democracia en el país, y enfatizó en el deseo de “consolidar esa unidad nacional” para los argentinos para lograr la paz entre todos.También opinó acerca de la reunión que hubo entre Bordet y Rogelio Frigerio, Gobernador saliente y electo, que aprovecharon el lunes para llevar a cabo la transición en la gobernabilidad de Entre Ríos. “Nos pone muy contento ver a un Gobernador que recibe a uno electo. De eso se trata la democracia. La democracia se alejó de los buenos y los malos, de entrar en cuestiones personales. Me encantaría que al gobierno que entra a Entre Ríos le vaya bien porque le va a ir bien a los entrerrianos. Seguramente nos va a encontrar confrontarnos porque estamos en posiciones diferentes, pero démosle un grado de credibilidad, acompañemos una gestión porque detrás de la política existen las necesidades de la gente”Ante la posibilidad de que Massa asuma como Presidente del país desde el 10 de diciembre, al político no le caben dudas de lo que ocurrirá en el corto plazo: “Va a convocar a todo el mundo”. Asimismo, habló sobre cómo llegar a un mayor caudal de votantes: “Hoy todos quieren ser massistas y a mí me revienta el corazón porque mientras más seamos los que estamos convencidos, más vamos a convencer”.. No podemos seguir desprestigiando personas por una cuestión electoral”, puntualizó.De regreso a su cargo actual, el delegado de Vialidad comentó la solicitud de Bordet: “”.Sobre algunos de los trabajos específicos que se realizan, confesó: “Nos estaría faltando un 30% del tramo uno de la ruta 18, que es desde Las Tunas hasta Paraná. Pudimos terminar el acceso a Viale, que era muy importante. A partir de mañana, pueden ingresar por ese acceso. También estamos terminando el alto nivel de la ruta 32, que fue una modificación que incorporamos por una necesidad y un pedido de todos los vecinos”. Sobre este último punto, adelantó que la semana próxima se estima la apertura de la circulación.En el caso particular de la capital entrerriana, “Racedo queda en ejecución, Avenida Ejército también que ya estamos cerca de Paracao y quedan varias obras. La idea es que cuando esté definido el destino a dónde voy a parar, el 10 de diciembre me quiero juntar con quien venga a ocupar mi lugar”.