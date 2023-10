Acosta juntó a su equipo y planteó preocupación por la cuestión social

Terminado el proceso electoral en la provincia, Juntos por Paraná realizó un encuentro con fiscales y voluntarios que estuvo presidido por Ayelén Acosta. Contó con la participación de la diputada electa Carolina Streitenberger y los dirigentes Mario Marín (peronismo), Miguel Rettore (UCR) y Hugo Gemelli (UCR).Mientras el eslogan de la campaña fue “Hagamos Equipo”, ahora, en esta nueva etapa, mutó a “Hagamos equipo, el equipo de Rogelio”. En este contexto, Acosta fue clara y contundente en su discurso. Expresó la necesidad de trabajar urgentemente por los temas sociales. “Mientras el ministro de Economía y candidato del kirchnerismo está peleando por los combustibles, Entre Ríos tiene la ciudad más pobre del país. En eso hay que pensar”, dijo Acosta.En este sentido, la diputada provincial puntualizó que “si bien la sociedad entrerriana le puso fin a, como dice Rogelio, veinte largos años de peronismo, ahora hay que trabajar mucho. En Concordia pudimos vencer a los Cresto, pero ahora hay que ayudar al Gringo Azcué en la difícil tarea que tiene por delante”.Sobre el tema, también le dedicó un momento a Paraná. “Acá no pudimos ser gobierno pero igual vamos a trabajar. Nosotros con el compromiso militante de seguir cerca del vecino. Y desde el lugar que nos toque. Hay mucho por hacer y no vamos a dejar solo a nadie”, sentenció Acosta, que es, por estas horas, uno de los nombres que analiza el gobernador electo para ocupar la cartera de Desarrollo Social."La provincia de Entre Ríos tiene el mejor gobernador qué puede tener para salir adelante después de dos décadas de abandono, desidia y corrupción", ahondó y contó: “Hoy a la mañana me reuní con Rogelio y me pidió que les agradezca a todos porque este cambio lo logramos todos juntos y que nos va a necesitar a todos para estar a la altura del desafío y la responsabilidad que nos dieron los entrerrianos".Streitenberger agradeció a todos los fiscales y dijo estar “orgullosa por el lugar que me dio Rogelio”. En este sentido, explicó: “me lo gané a fuerza de la confianza que me dio todo el equipo. Obviamente voy a ser una diputada que va a estar a disposición de toda la sociedad y de este gran equipo”.Marín, a su turno, planteó que “este espacio viene a representar la lucha contra el narcotráfico en toda la provincia" en tanto que Rettore habló de que “Juntos por Paraná es el espacio local que representa a rajatabla las ideas de Rogelio Frigerio y vamos a trabajar para que Rogelio sea reelecto y futuro presidente haciendo una gran gestión pero también para que Paraná se sume a esta ola del cambio dentro de cuatro años”. Gemelli, por su parte, planteó que “en Entre Ríos, entre tantos otros problemas, hay un déficit en el servicio de justicia y se va a trabajar para mejorar ese tema”.