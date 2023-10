Se firmó el contrato para la pavimentación del acceso a San Benito

La obra

El gobernador Gustavo Bordet firmó este lunes el contrato para la ejecución de la obra de pavimentación y urbanización de más de 1.000 metros de avenida Guido Marizza, de acceso a San Benito. Se trata de una obra que demanda unos 320 millones de pesos y se ejecutó totalmente con fondos provinciales.La firma tuvo lugar en el Salón de Acuerdos de la Casa Gris, con la presencia del intendente de la localidad cercana a Paraná, Exequiel Donda, y de la titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Alicia Benítez. Los trabajos estarán a cargo de la empresa Norvial Arg SA, que ganó la licitación."Para mi es una alegría y un orgullo enorme haber podido lograr que se efectivice esta obra antes de que me toque irme", señaló el presidente comunal tras la firma; y agregó que se estima que la obra comience la semana próxima, luego de resolver algunas cuestiones.Según precisó, “se trata de la obra en avenida Guido Marizza, un tramo de alrededor de 1100 metros. Es uno de los ingresos más importantes de la ciudad, que viene a unir todo lo que es el loteo de Altos del Este con el centro, y ayuda al transporte urbano de pasajeros que hoy está circulando por calle de ripio".Luego destacó que "es una obra muy importante que seguramente va a influir mucho en la transitabilidad de la ciudad, porque nos permite unir estos sectores que se ponen bastante complejos por la cantidad de vehículos que circulan"; y agregó que “la estamos esperando desde hace mucho, ya que viene de dos procesos licitatorios que por distintas cuestiones no fueron posibles, esta vez se dio".Por su parte, la titular de Vialidad, Alicia Benítez, recordó que "cuando el gobernador fue hace un tiempo a San Benito recorrimos la avenida junto al intendente y nos fue mostrando la necesidad de esta obra".Explicó que el proyecto “es muy completo, ya que no sólo se trata de 1100 metros de una avenida que, además de que tiene 13 metros de ancho, se completa con veredas, semaforización, iluminación. Es una obra muy completa que se hace toda con recursos provinciales".Por último, remarcó que "tuvimos que esperar que se resuelvan algunos procesos porque anteriormente fracasaron los actos licitatorios por los costos, pero esta vez pudimos por fin adjudicar, firmar el contrato y la semana próxima empezaría la obra. Se trata de una obra muy corta que demandará unos tres meses, de acuerdo a las inclemencias climáticas”.Debido al constante desarrollo demográfico de San Benito y la necesidad de optimizar urbanísticamente, se planteó la ejecución de pavimento bituminoso y demás tareas de urbanización, cuyo principio de proyecto coincide con la intersección de los ejes de Avenida República de Eslovenia y Avenida Guido Marizza.Cabe destacar que en toda la longitud del tramo a intervenir de la Avenida Guido Marizza; entre avenida República de Eslovenia y boulevard. Basavilbaso, se encuentran construidos previamente, obras de arte de desagüe superficial de cordones cuneta y badenes de hormigón, definiendo de esta manera, un perfil urbano de anchos variables según se detalla en el proyecto.El propósito de la obra a ejecutar contempla, como primera etapa, la extracción de la calzada de rodamiento de ripio natural y la demolición de la carpeta asfáltica bituminosa. Ambas calzadas contenidas entre cordones cuneta y badenes de hormigón.Así también, la construcción de una calzada de rodamiento de asfalto bituminosa de diferentes anchos. Además, se establece la ejecución de veredas de hormigón a ambos lados de la Avenida Guido Marizza, en casi la totalidad del tramo. También se prevé la colocación de sistemas de semaforización en las intersecciones de esta arteria principal con Avenida Friuli y en su finalización con Boulevard Basavilbaso.Para favorecer el resguardo de peatones, está prevista la construcción de apeaderos para transporte público, en sitios designados según planimetría.Por último, se establece el señalamiento horizontal con bandas amarillas como separación de carriles de circulación y sendas para cruce peatonal.