Massa irá a la DAIA para ratificar el rechazo del ataque de Hamás a Israel

El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, asistirá este lunes a un encuentro en la sede de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), donde ratificará su solidaridad con el Estado de Israel por el ataque terrorista perpetrada por la organización Hamás, al tiempo que pedirá por la libertad de los rehenes argentinos en el conflicto que sacude a Medio Oriente.



Al evento, que se desarrollará desde las 18.30 horas en el hotel Four Seasons de la Ciudad de Buenos Aires, también está invitado el otro candidato presidencial que competirá en el balotaje el próximo 19 de noviembre, Javier Milei (La Libertad Avanza).



Además, fueron invitados la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como así también dirigentes sindicales, confesionales y diplomáticos.



"Realizamos esta actividad porque no desarrollarla implica la victoria del enemigo terrorista y su deseo de paralizarnos", manifestó el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits.



El propósito de la actividad es expresarse "contra la barbarie terrorista y en apoyo al Estado de Israel", en tanto que se volverá a reclamar la restitución inmediata de las personas secuestradas por Hamás y se apoyará al Estado de Israel en su derecho a la defensa, según precisaron desde la DAIA.



La escalada de violencia entre Israel y Hamas se inició el pasado 7 de octubre, cuando se produjo el salvaje ataque que, del movimiento islamista palestino en territorio israelí, que provocó la muerte de al menos 1.400 personas, en su mayoría civiles.



Como réplica, Israel reforzó la frontera con Gaza, cortó el suministro de energía y alimentos a dicha región, y comenzó a bombardear la zona donde hasta el momento se registran cerca de 8.000 fallecidos, también mayoritariamente civiles.



En este contexto, el Gobierno argentino respaldó en las últimas horas la resolución de la ONU que convoca a una tregua humanitaria y solicita el cese de hostilidades entre ambos bandos, como así también la liberación inmediata de los civiles secuestrados.



Según informó Cancillería, entre los rehenes que Hamás mantiene cautivos, hay 21 argentinos.



Ante el estallido del conflicto, el ministerio encabezado por Santiago Cafiero organizó operativos de repatriación para todos aquellos compatriotas que requieran retornar al país para ponerse al resguardo de la guerra.



En el marco del operativo “Regreso Seguro”, ya regresaron al país más de 700 ciudadanos argentinos que estaban en Israel, ya sea residiendo o de viaje.



Antes de asistir al evento organizado por la DAIA, Massa tendrá reuniones con sus equipos técnicos para coordinar los próximos pasos de la campaña. (NA)