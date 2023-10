Osvaldo Jaldo juró como gobernador de Tucumán

Osvaldo Jaldo juró como nuevo gobernador este domingo en un acto realizado en el teatro San Martín, en el que participó el candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, y gobernadores de otras provincias.El gobernador saliente Juan Manzur le tomó juramento a Jaldo y a su vice, Miguel Acevedo, ante la ovación de la multitud que se hizo presente en las instalaciones del edificio ubicado en avenisa Sarmiento 601.A las 11.40, el mandatario recibió los atributos de mando -la banda y el bastón- ante un cerrado aplauso. El actual ministro de Economía de la Nación acompañó en la foto a Jaldo y Manzur.

Los gobernadores presentes fueron Axel Kicillof (Provincia de Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Gerardo Zamora (Santiago del Estero). Participaron, además, los vicegobernadores, Verónica Magario (Provincia de Buenos Aires), Rubén Dusso (Catamarca), Carlos Haquim (Jujuy), Florencia López (La Rioja), Antonio Marocco (Salta), Carlos Silva Neder (Santiago del Estero), Alejandra Rodenas (Santa Fe); la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, el coordinador ejecutivo de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, Martín Yañez, el secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe, el coordinador regional del noroeste argentino del Ministerio del Interior de la Nación, Sebastián Patricio Prado, senadores y diputados nacionales, y funcionarios de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia.En su discurso, Jaldo primero manifestó su agradecimiento al presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, y después siguió por Acevedo: "Vamos a aforntar la conducción de la Provincia y no hay dudas de que son momentos dificiles, momentos de grandes desafíos, pero tenemos la responsabilidad institucional de asumir el rol que los ciudadanos nos han encomentado a través del voto".Luego fue el turno de las palabras dirigidas a Manzur: "No piedo dejar de agradecer a la personas con la que hemos transitado ocho ocoho años de gobierno, con momentos buenos y no tan buenos, tanto en lo instutucional como en lo político-electoral, y siempre supiemos salir adelante. Hemos tomado decisiones para mejorar la vida y la calidad de vida de los que viven en esta provincia"."Tenemos que decir, por qué no, que hemos tenido diferencias, como uno las tiene en la familia, pero las solucionamos como manda la carta orgánica de nuestro partido: al día siguiente los dos estuvimos juntos, siempre luchando por la causa de los tucumanos, como hacemos los peronistas y el Partio Justicialista", añadió.

Por último reconoció a Massa, quien estuvo sentado al lado del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, porque asumir en la cartera económica cuando "la patria estaba en peligro". "En ese momento se hizo cargo de un ministerio muy complejo, donde hoy se centralizan la mayoría de los problemas que tenemos. Desde ahí se generan soluciones y también problemas cuando las cosas no salen bien. Este compañero y amigo, que estaba en el orden sucesorio nacional, podría haber pedido licencia porque no sabíamos como iban a salir las cosas y porque la constución se lo permitia, pero se hizo cargo del ministerio".Por otro lado, recordó sus primeros pasos como militante político en Trancas, "un pueblito que luego se convirtió en ciudad". "Escalón por escalón he llegado a la (gobernación) de la provincia de Tucumán como muchos miliantantes en la República Argentina", subrayó Jaldo acompañado por un caluroso aplauso.En otros de los tramos destacados de su discurso, el gobernador habló sobre la determinación de "modificar el organigrama del Poder Ejecutivo Provincial, donde hemos fusionado áreas y eliminamos las que significaban gastos improductivos, áreas que no estaban a la altur de la circunstancias".Para concluir, Jaldo llamó al apoyo de Massa en las elecciones del 19 de noviembre y prometió que el 10 de diciembre, cuando sea la asunción presidencial, el peronismo estará a su lado."Quiero agradecer profundamente a mi familia por su apoyo inquebrantable: a mi esposa, Ana María Grillo, a mis hijas Belén y Celeste, y a mis nietas Amparo y Aurora, que son una fuente constante de alegría. Que Dios y la Virgen nos acompañen en este nuevo camino", cerró.