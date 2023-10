Bordet: Argentina necesita "un presidente que convoque a la unidad nacional”

La estructura de La Libertad Avanza, nacida en el 2021, ingresa en su etapa de mayor tensión interna semanas antes del balotaje. La alianza entre Javier Milei y Patricia Bullrich no solo provocó rupturas dentro de Juntos por el Cambio, sino que también impulsó el rechazo de dirigentes libertarios de la provincia de Entre Ríos, que el 22 de octubre fueron electos como diputados provinciales.El mismo día del anuncio del acuerdo entre Bullrich y Milei, la futura legisladora entrerriana Liliana Salinas emitió un comunicado en donde confirma que ella, junto a sus compañeros de agrupación Carlos Damasco y Julia Calleros, dejaban el espacio libertario. "Desde nuestro partido político no permitiremos este manoseo escandaloso donde se pasan por el rábano a los que hemos defendido a capa y espada este espacio", sostiene el texto."Creímos en Javier Milei", inicia el documento que detalla la fundación del espacio libertario en Entre Ríos, "pensando en llevar ideas de libertad, sujetas a no transar ni acordar con la casta que tan mal nos dejó en estos 40 años de democracia". Sin embargo, entiende que el candidato presidencial "nos quieren llevar a acordar, transar, y abrazar a 'los mismo de siempre'". "La motosierra y la bomba, al final, se hicieron realidad, rompiendo lo que habíamos construido, creyendo en ideas que dejaron atrás, abrazándose con lo más rancio de la casta política", manifiesta., gobernador de Entre Ríos hasta el 10 de diciembre,incluso entre sus propios legisladores que se están yendo". "Cambia de opinión, da un giro 180° y se desdice de lo que dijo tiempo atrás", agregó.Asimismo, el mandatario criticó el impacto que puede provocar en las provincias una eventual presidencia del candidato libertario: "".En contraposición,. Posteriormente, reiteró su respaldo a Sergio Massa, quien "puede darle gobernabilidad a la Argentina, contempla a las provincias en su totalidad y con sus recursos coparticipables, tiene previsibilidad, gestión, para tener un país federal y con proyección a futuro".