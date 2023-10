PJ: “hay que pedirle explicaciones a quienes no aparecieron nunca en la campaña”

La Secretaria Adjunta de UPCN y ex candidata a diputada provincial por el peronismo, Carina Domínguez, dijo que “hay que llamar a elecciones en el partido” y “pedirle explicaciones a los candidatos que no aparecieron nunca en la campaña, total sabían que ganando o perdiendo estaban asegurados en las listas”.



“Vamos a salir por toda la provincia a pedir esto y abrir las básicas, a juntar a las bases que hace diez años no se los convoca y a conformar una agrupación para pelear las departamentales”, sostuvo la dirigente gremial y agregó “salgamos a garantizar la movilización, y fundamentalmente a trabajar por un triunfo contundente de Massa”.



Sobre el resultado de las elecciones del domingo, Domínguez afirmó: “No perdimos por paliza porque teníamos a Beto Bahl, que hizo una gestión extraordinaria en Paraná y que posibilitó el triunfo en la ciudad. Acá se perdió porque el peronismo está desmovilizado”.



“Que se hagan responsables. Hay candidatos que, como ganando o perdiendo entran seguro, se fueron de vacaciones, y otros que ni aparecieron en la campaña. Funcionarios que no atendían el teléfono o tratan mal a la gente. Averigüen quiénes son. Que den explicaciones, ¿pero a qué partido? A un partido que sea serio y representativo a través del voto de la gente”, reclamó.



“Tenemos que darnos cuenta que debe ser inminente el llamado a elecciones, el partido está cerrado con los mismos dirigentes de siempre”, reiteró. “Gracias a Dios tenemos un conductor que se llama Beto Bahl que dio muestras de la calidad de dirigente, que entusiasmó a la militancia, y que hizo que esta elección sea con un final muy ajustado”.