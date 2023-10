Miriam Müller cuestionó a la diputada Salinas: “Sabemos las artimañas que tiene”

Política Otros dos diputados electos por el partido de Milei forman un bloque separado

Carlos Kikuchi, el armador de La Libertad Avanza que, antes de las primarias de agosto, quedó envuelto en el escándalo de la venta de candidatura en el espacio que dirige Javier Milei, es señalado por la dirigente Miriam Müller, presidenta del partido SOL (Soberanía, Orden, Libertad), de haber aupado a Liliana Salinas, interventora del Partido Conservador Popular, quien ahora, electa diputada provincial por los libertarios, armó bloque aparte. Fue la primera de tres de los cinco legisladores de La Libertad que se apartaron del bloque en la Cámara de Diputados de Entre Ríos.-“Nosotros -cuenta Müller durante una entrevista con Radio Plaza 94.7– le conocemos los antecedentes a Salinas. Sabemos cómo ella se comportó dentro del peronismo, la relación que tenía con (el exsenador nacional Augusto) Alasino, por qué (el exgobernador) Jorge Busti nunca la dejaba surgir. En Entre Ríos somos pocos y nos conocemos mucho, la verdad. Cuando nosotros vimos el armado, con los chicos del Partido Libertario de Entre Ríos, dijimos, bueno, si esta chica va a estar formando parte de La Libertad Avanza, nosotros nos corremos. A todo esto, súmenle el armado local, con la incorporación (del candidato a intendente de Paraná, Andrés) Laumann, a quien no se le conoce trabajo fijo, más que el de yerno; o el caso de (el candidato a gobernador, Sebastián) Etchevehere, con todas las causas que tiene en la Justicia. Estábamos en total desacuerdo. El proyecto que nosotros tenemos trasciende el armado oportunista. Y los resultados estuvieron a la vista: en las PASO la gente hizo un corte de boleta abismal. Milei sacó 180 mil votos, y Etchevehere, 100 mil. Le ganó el voto en blanco. Y lo de Laumann fue un papelonazo”.Después, Müller atendió al resto del armado libertario. Del diputado nacional electo Beltrán Benedit dijo que ubicó a su sobrino como candidato a diputado provincial, y a la novia de su sobrino, como candidata a viceintendenta. “En la misma familia repartieron los cargos. No sé cuánto les habrá salido porque sabemos que Salinas cobraba para tener acceso a las listas. Las denuncias están”, apuntó.-No. Conmigo no se meten. Sí me llegó la propuesta de que fuera candidata a intendente, pero nosotros ya habíamos tomado la decisión de no participar en ese armado.Fuente: Entre Ríos Ahora - Radio Plaza