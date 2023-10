Bahl destacó la “mirada federal” de Massa y habló de ser parte de su gabinete

El intendente, Adán Bahl, se refirió a la reunión con el candidato presidencial, Sergio Massa, de la que fue parte días pasados. Dijo que “se hizo un pequeño balance de la elección en Entre Ríos, donde se destaca que se ha ganado la ciudad de Paraná y el departamento. Seguramente después del 19 de noviembre tendremos un proceso de autocrítica porque no nos alcanzó, más allá del esfuerzo que se hizo y de la buena gestión que se hace en Paraná y en el gobierno de la provincia”.que “Massa permanentemente está tomando decisiones en lo económico. Lo vi muy tranquilo y con la visión muy clara de acá al 19 de noviembre. Es fundamental que Sergio Massa sea Presidente porque tiene una mirada federal, que permite que todas las localidades puedan impulsarse, porque va a continuar la obra pública, la inversión y acompañar al sector productivo. Lo otro es un salto al vacío”.En ese marco, consideró “muy probable” que forme parte de un eventual gabinete de Massa. “De hecho lo hemos hablado”, reconoció. No obstante, aclaró: “El objetivo es llevar adelante el proceso de campaña para que él sea Presidente. Si, eventualmente, luego uno puede ser útil para ayudar a las ciudades, comunas y juntas de gobierno, estaré a disposición, pero no es lo más relevante. Lo importante es tener un gobierno con mirada federal. Que él sea el presidente y arme todo el equipo con la mayor tranquilidad. Debe ser profesional, de trabajo, que tenga muy en claro los ejes de desarrollo, trabajo y producción. Eso necesitamos los entrerrianos y es una persona que tiene un cariño muy especial con Entre Ríos”.Por otra parte, al ser consultado sobre incrementos salariales para empleados municipales, manifestó que “estamos en reunión de paritarias y nos planteamos no solo estar por encima de la inflación, sino llevar un proceso de recuperación que es estar por encima de la inflación y recuperar lo que la pandemia impactó en los bolsillos de los trabajadores. Queremos terminar la gestión con una mejora real muy por encima de la inflación”.Puso de relieve que “lo podemos hacer porque tenemos un gobierno ordenado, equilibrado económica y financieramente”.Acotó que “ayer dispuse que se haga el proceso de transferencia de una gestión a otra. La semana que viene presentamos el proyecto de presupuesto con gran inversión en obras de infraestructura. Todas las obras continuarán y la gestión de Rosario Romero tendrá un presupuesto de 28.000 millones de pesos para encarar las obras previstas para el próximo año”.